RESPUESTA: Presidente Lenín Moreno defiende su honor de presuntos rumores de corrupción en su contra

Inculpa al expresidente Rafael Correa de las denuncias que se han lanzado en los últimos días El Presidente de la República, Lenín Moreno, en cadena nacional, negó tener cuentas, ni empresas offshore, tras las denuncias que ocurrieron días atrás contra el Primer Mandatario y su familia. Asimismo, denunció que estas acciones fueron preparadas para desestabilizar. "No tengo cuentas, ni empresas offshore. No necesito un ático en Europa para ser feliz".

En sus declaraciones el Presidente Moreno dijo que presentó su declaración juramentada, junto a sus cuentas bancarias y también aseguró que entrego su certificado de no tener cuentas offshore. “No tengo ni he tenido departamentos fuera del país. Porque no está en mis planes fugarme. Aquí está mi familia, mis nietos. Cuando termine la Presidencia, me quedaré aquí. Los miraré a todos a la cara, y seguiré recibiendo sus abrazos, su cariño, y también sus críticas”.

“No necesito un ático en Europa para ser feliz. No tengo acciones en las empresas o participación en negocios de mis hermanos, amigos o conocidos. No mezclo los asuntos personales con los asuntos del Estado”, así el Presidente no desmintió si es que sus familiares tuvieran cuentas o empresas offshore en paraísos fiscales.

Asimismo habló sobre su tiempo que residió como diplomático en Ginebra, “como cualquier diplomático que reside en un país temporalmente, tuve cuentas bancarias en Suiza, mientras me desempeñé como enviado especial de las Naciones Unidas sobre discapacidad y accesibilidad. Una vez acabada mi misión, las cerré reglamentariamente y entregué mi informe contable tanto a Cancillería”.

Aseguró que las denuncias que han surgido sobre los presuntos actos de corrupción de su parte fue organizado premeditadamente. “Esta es una estrategia de desestabilización del país, maquinada por un ex presidente prófugo, causante de la mayor debacle moral, económica y social que haya vivido Ecuador”.

“Es paradójico. Él, sí tiene un departamento en Europa, hermanos que tuvieron negocios con el Estado, acusaciones de secuestro y acoso, de tráfico de influencias. Actualmente el prófugo enfrenta más de 500 denuncias de corrupción y despilfarro. No olvidemos la turbia trama de ODEBRECHT, los pati videos, la narcovalija, o al ministro come cheques y las coimas consideradas como acuerdos entre privados”.

El Presidente Moreno invitó a que se presenten elementos acusatorios en su contra. “Las personas que crean tener algún elemento probatorio, deben presentarlo, en forma sustentada, ante las autoridades pertinentes. Ustedes ya me conocen y han visto cómo actúo, procuro la armonía y la paz. Mi único enfrentamiento es con la mentira, con la corrupción, con la pobreza”. (BGV)

Fuente: Presidencia/ Ecuadorinmediato