ANUNCIO: Presidenta del CNE asegura que sentencia del TCE a favor de medios digitales "es de ejecución inmediata"

Comentó que el pleno se reunirá para disponer las acciones para que los candidatos puedan pautar en estos portales La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, habló sobre la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) a favor de los medios digitales. "Para nosotros es de ejecución inmediata puesto que es una decisión por parte de la máxima autoridad que son los jueces del TCE".

“Nosotros a través del pleno tendremos que disponer de que se dé acceso y se provean todos los mecanismos que sean necesarios para que los medios digitales, una vez que cumplan los requisitos, como está estipulado en la sentencia, puedan los candidatos acceder a ellos para el pautaje de su promoción electoral”.

Asimismo en redes sociales empezó a circular un rumor de que la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint habría renunciado a su cargo, algo que fue desmentido categóricamente por la funcionaria. “Nos enteramos que se han difundido esta información, yo asumí esta responsabilidad y un compromiso con el país hasta el final de mis funciones”.

También la funcionaria explicó que ella no forma parte del partido de PACHAKUTIK. “Efectivamente cuando uno participa para conformar el CNE no debe tener ninguna vinculación con ningún movimiento político, pese a que puede ser auspiciado por uno de ellos. Yo fui postulada por la CONAIE como organización. No fue presentada por PACHAKUTIK y yo no pertenezco”. (BGV)

Fuente: Sonorama/ Ecuadorinmediato