Corte Nacional de Justicia cuestiona legalidad del Reglamento para la evaluación de jueces

"Al analizar la legitimidad de los jueces, se pone en duda el ejercicio de la potestad jurisdiccional", afirmo Paulina Aguirre La presidenta de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Paulina Aguirre, reiteró la disposición de los magistrados de ser evaluados, pero cuestionó el Reglamento de evaluación emitido por el Consejo de la Judicatura. Cuestionó que no se ajusta a mandatos constitucionales y legales establecidos en Ecuador, así como tampoco a estándares internacionales. Además, considera que el anuncio de quien no alcance el 80% de la puntuación será causal de remoción, "es un criterio que no contiene un sustento técnico motivado".