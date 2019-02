Luisa Maldonado: Seré la alcaldesa de la generación de trabajo y de la cultura

Anuncia que fiscalizará la administración de Mauricio Rodas Luisa Maldonado, candidata a la Alcaldía de Quito por el Movimiento Fuerza Compromiso Social, Lista 5, considera que su amplia experiencia como dirigente popular y estudiantil, y como concejal por casi 10 años, le ayuda a ser la postulante indicada para liderar el Municipio. "Si alguien conoce los problemas de la ciudad y sabe cómo resolverlos, soy yo", dice.

"Soy una mujer que logró salir de la pobreza con esfuerzo propio y el de mi familia. No solo resolví mi vida, sino la de mi comunidad porque en el sistema cooperativo se actúa de forma colectiva, eso me llevó a la concejalía", señala.

Maldonado pone de ejemplo la pobreza en la que estuvo rodeada desde su niñez, y cómo logró cambiar su vida, para proponer que puede ayudar a otras personas a superarse.

"Pude resolver mi propia vida . La peor violencia es la pobreza, cuando no tienes qué comer, dónde vivir. Ese fue mi caso, mi madre fue casi 30 años conserje de escuela, yo viví en un aula con mis hermanos, pero siempre tuvimos presente que eso no era normal".

"Por qué tanta pobreza, todos trabajábamos y estudiábamos. A los seis años me levantaba a las 05h00 para ayudar a mi mamá a limpiar el polvo, a barrer las aulas. Luego a trabajar con papá, a vender humitas, a emplasticar papeletas de votación. Fui mesera en una pizzeria, artista popular casi 15 años, me gradué de maestra de educación primaria, luego tecnóloga en desarrollo social y personal, y después licenciada en gestión para el desarrollo local", añade.

De llegar a la Alcaldía de Quito, anuncia que fiscalizará la administración de Mauricio Rodas.

"No podemos dejar en la impunidad 500 millones de dólares sin justificación, ni la declaratoria de emergencia de Emaseo, que hasta ahora no se resuelve, y que acaban de firmar un contrato de USD $73 millones, que lleva a la privatización de la empresa. No dejaremos en la impunidad una resolución firmada por esta Alcaldía para el incremento de taxis sin tener ningún proceso de regulación. La ciudad requiere una reconstrucción y reorganización en casi todos los aspectos", sostiene.

Propone clasificar la basura de la ciudad con la ayuda de una planta de tratamiento que se construirá en alianza público-privada. "Lo mas importante es que generará riqueza y trabajo para los recicladores. Vamos a crear 40 centros de acopio para poder llevar adelante un proceso de dignificacion laboral y de riqueza".

Sobre la construcción del Metro, manifiesta que "no es la solución, pero es una buena oportunidad para reorganizar todo el sistema de movilidad de la ciudad".

"Se deben revisar los contratos con las operadoras, y conmigo tendrán caja común. Ahora les cobran por pasajero, y por eso los buses corren. Nosotros vamos a pagar por kilómetro recorrido, ya no por pasajero transportado, así se termina ese problema. Hay que discutir una política tarifaria que lleve a tener el costo real del pasaje".

Maldonado se autonombra como "la alcaldesa de la generación de trabajo".

"No es que el Municipio va a emplear gente, sino a dar las condiciones para crear 100 mil puestos de trabajo, con cuatro fuente seguras: 20 mil viviendas, cinco mil cada año, con la construcción de vivienda para clase media, de interés social, comercial y de relocalización. Ya tenemos cuatro ordenanzas aprobadas y no se ha puesto ni una sola piedra: en Carretas, Victoria del Sur, Girón de Chillogallo y Bicentenario", explica.

"Hay que revitalizar el centro histórico porque si pasa el Metro por ahí, hay que trasladar a la población. Se necesitarán 400 mil pasajeros al día, y si la gente no vive en el centro, a quién vas a trasladar en esas zonas", añade.

Las zonas industriales son segunda opción para generar empleo. "Hemos hablado con los pequeños industriales, dicen que hace mas de 10 años no han podido invertir en Quito porque las zonas industriales no existen. El problema es el costo del suelo, proponemos que el Municipio arriende el suelo y crear parques industriales para la mediana y pequeña empresa, serían 30 mil fuentes de trabajo".

"La tercera fuente de empleo es la economía popular y solidaria. Invertiremos USD $240 millones al año, 160 millones de dólares en los cuatro años. Los jóvenes, mujeres mayores de 40 años o jubilados, que no consiguen trabajo, pueden crear los emprendimientos y los vamos a apoyar".

Asegura que será "la alcaldesa de la cultura, hay que crear un sitema de cultura, recuperar los sistemas de teatro y rehabilitar el tema turístico, vamos a apoyar a los empresarios de los shows con menos impuestos y tramitología", finaliza.

