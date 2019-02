Guillermo Lasso confía en que ganará el voto nulo para el CPCCS

"Presidente Moreno deberá llamar a una consulta popular para eliminar esta institución, si no lo hace, me comprometo a promover la consulta", señaló El excandidato presidencial, Guillermo Lasso, se pronunció sobre el anuncio que hizo este 24 de febrero a través de su Twitter, en el que impulsa el voto nulo para el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), y manifestó que esta propuesta no es nueva por parte de su movimiento, Creando Oportunidades (CREO), pues desde el 2015, y especialmente en la campaña presidencial del 2017, planteó la eliminación de la entidad.