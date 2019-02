España apoya denuncias por corrupción presentadas en contra del Presidente Lenín Moreno

El asambleísta Ronny Aleaga presentó ante la Fiscalía Anticorrupción y la Agencia Tributaria española, documentación sobre los presuntos delitos de corrupción Este lunes, por la mañana, el asambleísta Ronny Aleaga, acompañado de la diputada de Unidos Podemos, Sol Sánchez, y del responsable de Internacional de Izquierda Unida, Fran Pérez, informó, en rueda de prensa, sobre la presentación ante la Fiscalía Anticorrupción y la Agencia Tributaria española, de documentación sobre los presuntos delitos de corrupción relacionados con el Presidente de Ecuador, Lenín Moreno, y su familia, con respecto a actividades en España.

Aleaga ya había puesto una denuncia formal en la Fiscalía General del Estado en Ecuador por los presuntos delitos de cohecho, enriquecimiento ilícito, perjurio, lavado de activos y testaferrismo. “Dentro de la vinculación que existe en toda esta trama de corrupción se demuestra la compra de un departamento en la localidad alicantina de Villajollosa, que sería la casa de vacaciones de la familia Moreno en España, y que se ha adquirido a través de una empresa off-shore de Panamá, vinculada a los testaferros de Lenin Moreno y su familia”.

“El departamento de 140 metros cuadrados en un décimo piso con vistas al mar, valorado en medio millón de euros y comprado por un tercio de ese valor, 133.000 euros, fue adquirido a través de la compañía INA Investment Corporation, asociada a la familia del presidente”, añadió.

El legislador ecuatoriano explicó que la compra se realiza con el dinero de supuestas coimas que recibió la empresa Recorsa, constituida en Panamá y domiciliada en Ecuador, para recibir dinero de la empresa china Sinohydro y que capitalizaba INA Investment Corporation - Espíritu Santo Holding, cuyo representante, en primera instancia, habría sido el hermano del Presidente, Edwin Moreno.

Ronny Aleaga contó a los medios que si llegó a España fue después de que las autoridades de Ecuador no quisieron hacerse eco de dichas denuncias. Espera que las administraciones españolas puedan verificar si hay delitos o no. El asambleísta aseguró también que ésta no es la primera vez que el presidente Moreno hace compras “suntuosas”.



Incumplimiento del plan de gobierno



Esta denuncia se hace además, en un contexto de enorme descontento en la izquierda ecuatoriana que se siente defraudada por un presidente que llegó al gobierno con los votos de la izquierda y las siglas del partido de Rafael Correa, y que está gobernando en nombre del neoliberalismo. De hecho, Lenin Moreno acaba de hacer un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FIM) por valor de 4.200 millones de dólares. Y el próximo miércoles los migrantes de Europa y Estados Unidos van a presentar una iniciativa para pedir el revocatorio del mandato de Lenin Moreno por incumplimiento el plan de gobierno.



La diputada de Izquierda Unida en Unidos Podemos, en el Parlamento de los diputados, Sol Sánchez, manifestó todo el apoyo de la organización a Ronny Aleaga y la Revolución Ciudadana de Ecuador. También recordó “el peligro que supone el acuerdo con la FIM, con sus conocidas recetas de recortes y privatizaciones, para la democracia social y económica que llevaba muchas cosas luchadas y ganadas” en la última década.



El responsable de Internacional de Izquierda Unida, Fran Pérez, expresó su preocupación porque el presidente Lenin Moreno no se haya pronunciado para desmentir unas declaraciones tan graves con las que se le acusa y considera que la Fiscalía Anticorrupción debe investigar el caso ya que los presidentes no pueden quedar impunes aunque estén en activo.



También provechó la ocasión para criticar la persecución política “muy miserable” que el presidente Lenin Moreno está realizando contra Correa: ha puesto más de veinte denuncias contra el expresidente, aunque la mayoría se han caído porque no tienen base jurídica. También contra otros parlamentarios, como Pabel Muñoz, sobre el que han pedido más de 30 investigaciones. Eso, unido al encarcelamiento del vicepresidente Jorge Glas desde hace más de un año argumentada en una declaración que un empresario vinculado a la empresa Odebrecht hizo contra él.



Fran Pérez recordó que Lenin ha puesto a dedo a las autoridades judiciales para poder llevar adelante la judicialización y criminalización de la política que está realizando. Pero “ahora”, añadió Pérez, “le toca a Lenin ser el investigado”.



Por último, el responsable de internacional recordó que el 80% de los votos de la población ecuatoriana en España fueron para el sucesor de Correa, pero que ahora se sienten traicionados porque en lugar de continuar la políticas de izquierdas del anterior presidente, está imponiendo políticas neoliberales y desmantelando, por ejemplo, las políticas de protección a los inmigrantes en casos de desahucios que Correa había negociado. Pérez pidió al presidente “que sea valiente y de la cara” y “que deje de ser un títere de la derecha” recordándole que salió elegido con los votos de la izquierda a la que no representa.

(JPM)

Fuente: Mundo Obrero

