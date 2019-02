OPINIÓN (El Oro) CNE bajo la lupa

La consigna es "que se vayan todos", "con Machala y El Oro no se juega", Fuera Atamaint"

MACHALA.- Lo que comenzó con una marcha pacífica, terminó en cruce de palabras entre algunos sujetos políticos y vocales de la Junta Provincial Electoral de El Oro. Los representantes de agrupaciones como Avanza, Fuerza Ecuador, Sociedad Patriótica, Creando Oportunidades, Movimiento Autonómico Regional, Centro Democrático, Unidad Popular, Somos Igualdad, Impulso e Integración; entre otras, caminaron por las calles de Machala, para terminar en los exteriores de la delegación provincial del Consejo Nacional Electoral. Allí, la consigna era “que se vayan todos”, “con Machala y El Oro no se juega”, Fuera Atamaint”, “queremos nuevo directorio”, fueron algunas de las frases que retumbaron en calle Santa Rosa; mientras la fuerza pública resguardaba el edificio. Rápidamente el personal de la institución empezó a cerrar las puertas que dan al ‘Salón de la Democracia’, mientras otros volvían a cerrar el área con las vallas metálicas que se encuentran desde hace un mes en los exteriores de la Delegación. Los candidatos a diferentes dignidades, así como los voceros de las OP se apostaron a la entrada, para con gritos exigir que se vuelvan a abrir las puertas y que las autoridades los reciban. Tensión Al mismo tiempo, el CNE convocaba a la prensa para presentar a las nuevas autoridades, lo cual fue aprovechado por los representantes políticos, quienes se abrieron paso entre la policía y sus simpatizantes, hasta ingresar a la institución. Ya adentro volvieron a manifestar que no están en contra de que los funcionarios tengan afinidad con cualquier partido o movimiento político, siempre y cuando esto no violente la decisión del electorado expuesto en las urnas. Los Vocales de la Junta y el nuevo director, Mario Ruano; se presentaron ante las OP, donde una vez más los dirigentes y sujetos políticos, les hicieron saber de que están vigilantes y que les exigían transparencia en las elecciones. Harry Álvarez García, candidato a la prefectura por el Partido Sociedad Patriótica, rechazó el nombramiento de los vocales Johanna Tigre, Julio Peña y Mario Rodríguez; señalando que solo aceptan a Cumandá Sánchez y Fernando Grunauer, como parte de la Junta. Esto fue criticado por el vocal Peña, quien responsabilizó a Álvarez de retrasar el proceso por no permitir que se nombre a las autoridades de la Junta Electoral. Este pronunciamiento fue reprochado por los representantes de las demás Organizaciones Políticas (OP), quienes insistieron en que están unidas para que se garantice pulcritud en los comicios del 24 de marzo. Reproche Alexandra Vallejo, candidata a concejal por el movimiento SIII, expuso que la desconfianza no la sientes solo quienes participarán en la contienda, sino en la ciudadanía quienes en los recorridos les piden que no los convenzan a ellos, sino que cuiden los votos en el CNE. Telmo Concha, también candidato a prefecto por el movimiento Unión Ecuatoriano y exvocal de la JPE-O, calificó de vergonzoso lo que están pasando en El Oro, añadiendo que el Consejo “huele mal” y ante tanta desconfianza pide que se coloque una videograbadora las 24 horas del día, dentro de la entidad, para vigilar el proceso. Julio Peña, tras ser el único Vocal que intervino, sugirió a las OP, que designen a un delegado para que sea el constante veedor del proceso, dentro de un ambiente de respeto y cordialidad. Esto no bastó a los quejosos, quienes volvieron a insistir en su inconformidad con los nuevos vocales y advirtieron que de llegar a ser Tigre, Rodríguez o Peña, el nuevo presidente de la Junta, volverían a las calles, sin descartar tomarse al Consejo Nacional Electoral. Óscar Sánchez, adelantó que de darse esta situación, volverán a interponer una Acción de Queja ante el Tribunal Contencioso Electoral, pues consideran a estos vocales que son puestos por las Listas 6 y temen fraude. Atamaint Y es que el malestar para con el Consejo Electoral, es generalizado. Paúl Guzmán, procurador común de la coalición, afirmó que están solicitando la salida de Diana Atamaint, de la presidencia del máximo organismo Electoral, porque dicha funcionaria no les garantiza la transparencia que ellos vienen solicitando. Con esto coincidió Sánchez, Álvarez y Mauricio Minuche. Éste último recordó que el movimiento SUMA al cual dirige en El Oro, el que observó las irregularidades que se venían cocinando en el CNE, por lo que el nuevo director de la delegación y Atamaint deben salir. El nuevo director de la delegación Electoral, Mario Ruano, sin dar mayores detalles de las directrices recibidas desde el Pleno, dijo que era un orgullo estar en esta provincia. Informó que lleva cuatro años en la institución y se venía desempeñando como director nacional de Capacitación. “Nosotros venimos a trabajar y a ser un apoyo a todo lo que se está aquí en la delegación”, ratificando que viene a trabajar por hacer respetar los votos. Los ánimos se volvieron a caldear, cuando las OP retaban a los Vocales, para que sesiones en ese momento delante de ellos, para que sea una elección de presidente y vicepresidente, de manera transparente y sin presiones exteriores, lo cual no fue aceptado por los Vocales quienes abandonaron el Salón, tendiéndose que conformar los quejosos, con esperar una nueva convocatoria, que se dio pasadas las 16:00. Marcando la hora 10:00. Las organizaciones políticas marcharon buscando transparencia. 10:30. Rodearon la delegación provincial Electoral, con consignas en contra. 10:54. La delegación del CNE-O, convocó a rueda de prensa a las 11:30, para presentar a las nuevas autoridades y calendario electoral. 11:49. Empezó la ‘rueda política’, pues fueron los representantes políticos quienes pudieron hacer las preguntas y no la prensa. 13:00.Los vocales abandonan el Salón de la Democracia, sin acatar la solicitud de las OP de elegir a las autoridades en ese momento, frente a ellos. 13:40. Las OP seguían reunidas entre ellas, a la espera de ser llamados para la elección de titulares de la JPE-O. 16:30. La Junta se convocó para designar a presidente y vicepresidente.