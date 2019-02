EL RÍO (Los Ríos) Quedan 11 días de plazo

La modalidad de estudios en línea es un programa que busca facilitar la culminación de la educación básica superior y bachillerato

Alexis Andrade tiene 25 años, hace cuatro cursaba sus estudios secundarios en la unidad educativa Quevedo, pero no culminó su bachillerato

Confiesa que su deseo siempre fue estudiar para ser policía, pero su novia quedó embarazada y se vio obligado a abandonar el colegio para dedicarse a trabajar por su familia.

“Llegué hasta el primero de bachillerato, ahora quiero retomar los dos años que me faltan porque quiero seguir la universidad”, detalla.

Recientemente el padre de familia, quien labora como mesero en un local de comidas, se enteró de la nueva modalidad de estudios de bachillerato a distancia de manera virtual.

“Me gusta la idea y quiero completar los requisitos para terminar la secundaria y poder continuar una carrera universitaria. Quiero ser empresario”, enfatizó.

Lucía Moncayo también aspira culminar sus estudios de bachillerato, lo que la motiva es ayudar a sus hijos con las tareas.

“Yo no quise estudiar en mi juventud, ahora que tengo 36 años me veo obligada a hacerlo por mis tres hijos. Me arrepiento de no haberlo hecho antes”, cuenta Moncayo.

Estudio virtual. Liliana Litardo, directora distrital de Educación, detalló que la modalidad de estudios en línea es un programa que busca facilitar la culminación de la educación básica superior y bachillerato.

Según Litardo, las personas deben tener un rezago educativo de tres o más años.

Los interesados deben adjuntar su documentación personal como: promociones de notas del último periodo escolar cursado, copias de documentos de identidad hasta el 8 de marzo, estos requisitos se receptan en el distrito.