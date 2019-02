Caso Singue: "¿Qué perjuicio al Estado? Si campo petrolero entregó USD$ 437 millones al Estado", advirtió Wilson Pástor (AUDIO)

Audio Febrero 25- Wilson Pástor



Comentó que existen errores infantiles en el informe de Contraloría en este caso Wilson Pástor, ex ministro de Hidrocarburos, en una entrevista para Ecuadorinmediato, se refirió al caso Singue donde presuntamente existiría peculado o un perjuicio contra el Estado. El exfuncionarios es uno de los imputados juntos con el ex vicepresidente Jorge Glas y otras nueve personas. "Que me demuestre el Contralor que me he robado un dólar. Hay errores infantiles en el informe de Contraloría sobre el Campo Singue. ¿Cómo se puede hablar de perjuicio al Estado? Si el proyecto entregó USD$ 437 millones al Estado en el tiempo de su contrato, tres veces más de lo que se había estipulado".