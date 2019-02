SRI alerta sobre posible estafa en Santa Elena a personas de la tercera edad

Entidad aclara que no existe ningún bono por vejez o crédito no reembolsable a favor de estas personas El Servicio de Rentas Internas (SRI) alertó sobre la presencia de individuos, quienes pretenden engañar a los ciudadanos de Santa Elena, principalmente a las personas de la tercera edad, bajo la promesa de entregarles un bono por vejez o crédito no reembolsable de USD 4.000 hasta USD 8.000, a cambio de que les faciliten su clave de acceso a los medios electrónicos del SRI para que, a su nombre, soliciten la devolución del Impuesto al Valor Agregado IVA.