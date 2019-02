REVELACIÓN:Caso "diezmos" en el IESS: Habría llegado más de USD $378 mil a cuentas de Alianza PAIS

Los descuentos se habrían hecho por nómina para 533 funcionarios durante la administración de Richard Espinosa Los pagos de los denominados "diezmos" en el instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) habrían llegado a las cuentas de Alianza PAIS por más de USD $378 mil. Además, lo beneficiarios serían directivos del Seguro Social durante la administración del extitular del IESS, Richard Espinosa, así como varios asesores.

Los descuentos llegaron por nómina para 533 funcionarios del IESS, que según la Contraloría, no autorizaron ceder parte de su sueldo como aporte a los llamados soldados de la Revolución Ciudadana Movimiento Cambio Generacional, liderado por varios actores políticos, entre ellos, Richard Espinoza.

“Previo al descuento de estos diezmos, ya se habían hecho las transferencias a determinadas cuentas y después, los descuentos de los funcionarios se cubría a cambio lo que se había depositado”, informó Miguel García, dirigente de los funcionarios públicos.

Entre los beneficiarios de las transacciones de más de USD $360 mil está el movimiento político de Espinosa y sus asesores.

Geovanna León, exdirectora del IESS, anunció que hubo “la colaboración de cada servidor que quiso, hizo y firmó su carta de autorización”.

Se conoce que para el movimiento Alianza PAIS llegaron USD $135 mil. Para Geovanna león, entonces directora del IESS habría recibido USD $35 mil, para Freddy Bastidas Rodríguez, que en nómina consta como chofer, supuestamente llegaron USD 13 mil.

Para José Poveda, asesor de Espinosa, habría llegado USD $103 mil, así como para Luis Echeverría, administrador del IESS, llegó supuestamente USD $26 mil. Para Manuel Mariño Tapia, asesor del IESS, USD $47 mil y para la relacionadora pública, María Agusta Calle Gómez, llegaron presuntamente USD $3 mil.

León no niega que hubo los descuentos, pero asegura que esos montos no llegaron a sus cuentas personales. “Esa cuenta no es una cuenta personal, pero tenía establecida la finalidad. No es personal”, precisó.

Luis Echeverría, tesorero del movimiento Cambio Generacional, vinculado a AP, notificó en febrero de 2018, al director financiero del IEES el número de cuenta en la que se debía depositar el dinero. Echeverría fue el administrador del IESS en la gestión de Espinosa y firma también como el tesorero del movimiento Cambio Generacional y pide que el dinero pase a sus cuentas, de los descuentos a los trabajadores.

(PP)

Fuente: Teleamazonas