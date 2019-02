Joffre Pinzón quiere llegar a la Prefectura de Pichincha para crear una zona franca

Una pasteurizadora y una fábrica de vidrio es otro de sus proyectos Joffre Pinzón, un migrante retornado que vivió 22 años en España, es el candidato a la Prefectura de Pichincha por el movimiento Acción Democrática Ecuatoriana (ADE) Lista 71. Como es un actor político desconocido en el país, asegura que sacará adelante algunos de sus proyectos, como una pasteurizadora, una zona franca, una fábrica de vidrio, y otros, con el apoyo de empresas y organizaciones con las que se relacionó mientras vivió en Europa.

"Estamos en conversaciones con una empresa alemana para la fabricación de vidrio, en América Latina no se produce vidrio, todo se trae de afuera, por eso queremos una zona franca, para dar más empleo, hay que ofrecer mejores oportunidades a los jóvenes. Esto lo queremos hacer de manera articulada con el Municipio, crear alianzas estratégicas", sostiene.

Pinzón es presidente del Movimiento Familiares y Migrantes (MFAM). En el 2016, fue candidato a asambleísta por la circunscripción exterior de Latinoamérica con el movimiento Adelante Ecuatoriano Adelante (AEA), de Álvaro Noboa.

Pese a eso, no se considera político y manifiesta que no tiene ideología. "Cuando llegue a la prefectura no me mezclaré con políticos, mi trabajo estará en territorio. Queremos convertir a Pichincha en un polo agroproductivo", dice, y destaca que su frase de campaña es: no robar

Otro de los ejes de trabajo que ejecutaría, de llegar a la Prefectura, es potenciar el turismo comunitario y mejorar la vialidad.

(FO)

Ecuadorinmediato (El Poder de la Palabra)