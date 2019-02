Mujeres y "millennials" son el grupo objetivo de María Sol Corral para conseguir Alcaldía de Quito

Propone una ciudad más activa entre las 20h00 y 02h00 con la apertura de lugares de entretenimiento que generen empleo María Sol Corral, candidata a la Alcaldía de Quito por el Partido Socialista y Ecuatoriano Unido, Listas 17-4, manifiesta que su bandera de campaña es la mujer, pues su plan de trabajo se enfoca en crear una ciudad que facilite el estilo de vida de las familias. "Una de mis misiones es caminar y abrir pasos para las mujeres más jóvenes, además, trabajaré por los 'millennials' para que tengan una ciudad más segura, y en mejorar el transporte y la movilidad", señala.

"Quito se está convirtiendo en un estacionamiento público, si seguimos así, en cinco años no vamos a poder movernos en nuestra ciudad. Entiendo el presupuesto de movilidad, la seguridad, temas de la mujer, los niños y jóvenes, como actores de esta ciudad. Si no tomamos decisiones grandes y rápidas para la ciudad, se seguirá muriendo porque tenemos una ciudad aburrida, que se cierra a las ocho de la noche, que no tiene ningún interés para los jóvenes y que salgan a compartir", acota.

Para lograr una ciudad más activa entre las 20h00 y 02h00, Corral plantea la facilidad de permisos para nuevos locales nocturnos.

"Hay que generar empleo entre esas seis horas con espacios de entretenimiento que cuenten con mejor iluminación, mayor seguridad y facilitar los permisos. No es posible que un joven se quede en su casa a las ocho de la noche porque es una ciudad insegura donde no hay nada que hacer. Propongo un Quito abierto 24/7 ", explica.

Corral añade que en su administración los adultos mayores tendrán un sitio privilegiado.

"Queremos una ciudad integrada, que volvamos a trabajar en comunidad, que nuevamente tengamos la minga. Una ciudad incluyente con el 50% de mujeres trabajando en el Municipio, estoy en busca del currículum de una mujer que pueda manejar la movilidad y esté al frente de la Epmmop (Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas)".

Sobre el Metro, dice que "es un proyecto muy caro, y están los recursos de la ciudad comprometidos. Revisaré el sitema de recaudo, fijar una tarifa, empezar a socializar, ver cómo se va a estructurar la salida del metro hacia los alimentadores, y hacer campañas de adaptación".

(FO)

