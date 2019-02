Unos 113.171 ciudadanos extranjeros, con derecho a votar, habrían salido del padrón electoral ecuatoriano

Ecuador era de los pocos países en el mundo que permitía votar a extranjeros en diferentes tipo de elecciones. Desde el 2009 había aproximadamente 80.000 empadronados. El Consejo Nacional Electoral no da cifras actuales, pero los usuarios informan que 113.171 fueron dados de baja. Además, con esta situación se crearía una vulneración de derechos, indican algunos de los que se han expresado en Facebook, como en Twitter.

A pesar de haber votado en 2017, no lo podré en estas elecciones. Me bajaron del padrón electoral como a muchos extranjeros, algunos residiendo en Ecuador desde más de 30 años. No hay democracia cuando se vulneran derechos. Cómo se hizo este proceso del cual está tan orgulloso? https://t.co/n1tMTWtdDL