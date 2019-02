EL TIEMPO (Azuay) USD 44.000 en pedidos de multas por el tranvía

Los informes de Gerencia y Fiscalización pidieron al Municipio que se impongan multas en las planillas 7, 8 y 9 del contrato, por los trabajos de julio, agosto y septiembre

Los informes de Gerencia y Fiscalización de las obras del tranvía a cargo de ACTN muestran, hasta la planilla 9 de pago, una multa acumulada de 44.000 dólares. Las sanciones económicas de la planilla 10, que contiene observaciones sobre el cumplimiento del plazo de la obra, están en trámite.

Los documentos, disponibles en el Portal de Compras Públicas, indican que en julio se solicitó una multa de 2.000 dólares por no realizar el encamisado de cables eléctricos, 2.000 más por no presentar informes ambientales, 2.000 dólares por no corregir el informe de accidentabilidad y 2.000 por no entregar la bitácora ambiental.

En agosto se solicitó una multa de 2.000 dólares por no presentar el plan ambiental, 2.000 por el despegado del enchaquetado en el Puente Tomebamba, 500 por incumplimientos en seguridad y ambiente, 2.000 por el depósito de escombros en áreas no autorizadas y 4.000 dólares por otros incumplimientos.

En septiembre se solicitó 15.500 dólares por 31 días de varios incumplimientos incluidos temas de seguridad y ambiente, 2.000 por no presentar informes de seguridad y salud ocupacional, 2.000 por no colocar señalización para los cierres de cruces en el Centro Histórico “creando caos en los conductores”, 2.000 por inadecuada señalización en el Centro Histórico, 2.000 por incumplir con el espesor de la piedra en las paradas y 2.000 más por mala construcción del multitubular.

El director de la Unidad Ejecutora, Jaime Guzmán, explicó que las multas pasan por un proceso de controversia y se aplicarán en el momento adecuado. (I)

DATOS

-Multas. Los pedidos de multas de Gerencia y Fiscalización parten de las cláusulas del contrato entre el Municipio y ACTN.

-Controversia. Está en marcha un período de mediación para la solución de una controversia sobre las multas.

-Planilla. Las multas de la planilla 10, que incluyen el posible retraso de las obras, están en trámite.