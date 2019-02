CENTRO (Santo Domingo) El "taxi" más barato

La parada mínima es de 0,50 centavos y el promedio de ganancia diaria es de 20 dólares

La idea de prestar un mejor servicio de transporte a la comunidad y obtener una fuente de ingresos hizo que Gary Rodríguez decidiera conformar una asociación de taximotos al ingreso del Plan de Vivienda Municipal.

Lo hizo hace 13 años junto a un grupo de 10 compañeros y actualmente 25 personas prestan este servicio, todos los días desde las 05h30 hasta las 23h00.

La parada mínima es de 0,50 centavos y el promedio de ganancia diaria es de 20 dólares.

Una moto, un chaleco distintivo, dos cascos y un poncho son sus principales herramientas de trabajo.

“Desde aquí nos movilizamos a cualquier parte de la ciudad, porque ya tenemos clientes. Arreglamos el precio de la carrera y nos vamos”, agrega Rodríguez.

Corren peligro. El peligro es el “pan” de cada día en el oficio, asegura Rodríguez. Hace poco una persona le pidió una carrera a un sector rural y en el camino lo apuntó con un arma y le robó 150 dólares en efectivo.

“Me amarraron, me pegaron y me dejaron inconsciente a un costado de la vía. No se me llevaron la moto, pero estuve internado dos días en el hospital debido a las lesiones. Gracias a Dios no me mataron pero fue una gran lección de vida”, agrega.

Manuel Vaca, jefe de operaciones de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE), asegura que ellos (los motorizados) están expuestos a sufrir toda clase de delitos porque no cuentan con las medidas necesarias de seguridad.

Se informó que esta modalidad de transporte no está regulada en el país.

“La mayoría de personas no tienen la cultura de utilizar casco ni chalecos reflexivos durante la noche, tal como lo estipula la Ley de Tránsito. Nosotros hacemos controles diarios, pero si las personas no toman conciencia, no se puede hacer mucho”, manifiesta.

Es más económico. Los puntos donde se concentran la mayor cantidad de personas que prestan este servicio están en la vía a Quevedo (entrada a la Ciudadela del Chofer, El Proletariado, entrada a la comuna Chigüilpe, cooperativa 15 de Septiembre, mercado 17 de Diciembre), también en el baipás Quito-Quevedo (Plan de Vivienda Municipal y urbanización Ciudad Verde).

Para Víctor Merino, habitante de El Proletariado (kilómetro 6 de la vía a Quevedo), manifiesta que todos los días usa las motos por ser más económico y rápido a diferencia de un bus o un taxi convencional.

“La moto me cobra 1,50 dólares hasta mi lugar de trabajo, en el centro de la ciudad, mientras que en un taxi lo mínimo que debo pagar es $ 3,50”, aclara.

Alexander Almeida, gerente de la Empresa Pública Municipal de Transporte, señala que esta modalidad cada vez es más frecuente y no está regulada. “Hay un promedio de 30 mil motos en la provincia y no se sabe cuántos prestan este servicio”, agregó.