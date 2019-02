OPINIÓN (El Oro) CNE-O: incertidumbre a un mes de elecciones

En El Oro no hay autoridades electorales

MACHALA.- A un mes estamos los ecuatorianos de volver a las urnas, esta vez para elegir a las autoridades seccionales y del Consejo de Participación y Control Social, sin embargo la zozobra inunda a El Oro, donde al momento la provincia sigue sin las autoridades electorales. Hasta ayer la delegación provincial del Consejo Nacional Electoral de El Oro (CNE-O), seguía sin director y sin presidente de la Junta Provincial Electoral. Cumandá Sánchez, vicepresidenta de la (JPE-O), dijo que entre lunes o martes se aspiraba poder reunirse y nombrar al presidente y vicepresidente de la Junta, para avanzar en el proceso, que sigue desarrollándose conforme el calendario. Mesas de información Entre tanto en la delegación, desde ayer se instalaron las mesas de información, para que los votantes puedan averiguar adonde deben sufragar y consultar si son miembros de las Juntas Receptoras del Voto. Desde el martes, se tiene previsto habilitar en total 25 mesas de información en toda la provincia, con la finalidad de brindar las facilidades a todo el electorado de que conozcan en qué recinto pueden ejercer el sufragio. La mesa de la Delegación está colocada en los exteriores del edificio electoral, hasta donde el electorado con su cédula de identidad puede consultar sus inquietudes. Esta no será la única mesa a instalarse en la capital orense. Otras siete se colocarán en lugares estratégicos. En el cantones Pasaje, Santa Rosa, Piñas y El Guabo; se instalarán dos y, en los demás cantones, una. Vigilantes Quienes no se despegan de lo que sucede en la delegación, son los representantes de las organizaciones políticas, quienes tras mantener su respaldo a los vocales de la Junta Electoral, se autodeclararon veedores del proceso que en 30 días convoca a nivel nacional, a 13 millones 261 mil 994 votantes a elegir a sus autoridades. La coalición de agrupaciones políticas, aseguró que están pendientes también de que la autonomía de la JPE-O se respete y se mantenga sin ceder a presiones políticas o de poder. Este pronunciamiento lo ratificaron luego que el pleno del Consejo Nacional Electoral, destituyera a German Maldonado, de la dirección provincial. Esta solicitud la habían hecho al menos 15 OP, que al no ser escuchados por el CNE, enviaron su queja al Tribunal Contencioso Electoral para que resuelva, obteniendo un fallo favorable. Sin embargo, sus voceros aseguran estar preocupados de que la expresidenta de la Junta, tras ser removida denunció presiones de una tienda política, para presidir a dicho colegiado electoral. Cabe mencionar que la Junta Provincial Electoral, está integrada actualmente por Cumandá Sánchez (vicepresidenta encargada), Johanna Tigre, Fernando Grunauer, Mario Rodríguez y Julio Peña, este último aun no asume el cargo en sucesión de Andrea Bravo. (OM7)