LA PRENSA (Chimborazo) "No nos oponemos al progreso del sector"

Esta organización ciudadana presentó un recurso ante la Defensoría del Pueblo para que los trabajos del colector "San Luis" se detuvieran

“No es cuestión de confrontar pueblo contra pueblo. No nos oponemos al progreso de otro sector, lo que nosotros queremos es que el proyecto se realice de debida forma sin afectar la integridad o poner en riesgo potenciales bienes tan preciados como la vida”, afirmó Cristian Cordero, secretario de la Asamblea de la cabecera parroquial de San Luis. Esta organización ciudadana presentó un recurso ante la Defensoría del Pueblo para que los trabajos del colector “San Luis” se detuvieran, entre otros motivos porque el trazado cruzaba por el centro poblado y porque el proyecto no había sido socializado. Con intermediación de la Defensoría, en julio de 2016, la asamblea y el Municipio firmaron un acuerdo, que consistía en plantear una variante y reubicar la planta de tratamiento de las aguas residuales que también estaría ubicada en el centro poblado, según el proyecto inicial.

Requerimiento. El tema de la reanudación de la construcción del colector, que quedó en 85% de avance, volvió a tomar notoriedad con la protesta de moradores del barrio La Libertad que denunciaron la falta de alcantarillado y que mostraron las condiciones insalubres en las que viven por el desfogue de las aguas servidas por acequias y canales hacia pozos sépticos que están por colapsar. Estos vecinos responsabilizaron a la actual administración municipal y no a la población de San Luis.

Situación. Cordero pidió a las autoridades hablar con la verdad a los pobladores de La Libertad porque, a su criterio, aún se terminará la construcción del colector, las viviendas de ese barrio no podrían conectarse de inmediato, ya que primero se requeriría el funcionamiento de la planta de tratamiento. “Además, muchas de esas personas no se podrían conectar porque no existen los ejes viales aprobados y no tienen ficha catastral. Al no existir estos requisitos no pueden ser acreedores a la acometida. Mucho de este problema se ha tergiversado por política y por intereses ocultos de gente del Cabildo de Riobamba que compra terrenos y los parcela sin la debida autorización; hay un problema de tráfico de tierras”, aseveró Cordero.