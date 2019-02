EL UNIVERSO (Guayas) Candidato a la alcaldía de Naranjal por el PSC-MG denuncia presuntas amenazas de muerte

Carlos Paladines, pide resguardo policial para él y su familia

El candidato a la alcaldía de Naranjal por el Partido Social Cristiano-Madera de Guerrero (PSC-MG), Carlos Paladines, pide resguardo policial para él y su familia ante las presuntas amenazas de muerte que ha recibido, a través de llamadas telefónicas, para que decline su postulación.

Así lo dio a conocer el candidato la mañana de este viernes en rueda de prensa convocada en Guayaquil junto con el candidato a la Prefectura por esta organización política, Carlos Luis Morales.

El pedido de reguardo policial lo solicita en su denuncia presentada en la Fiscalía de Naranjal en la que señala que el miércoles pasado, a las 14:00, mientras se encontraba en un restaurante recibió una llamada a su celular de un número desconocido de una persona que se identificó como el que había sido contratado para matarlo y le proponía que le dinero para no hacerlo.

Según el candidato, al responder negativamente ante la propuesta de entregarle dinero, el presunto sicario antes de cerrar la llamada le dijo que entonces "recibiría su regalito".

"Jamás en mi vida he recibido amenazas de muerte porque he sido una persona honesta, trabajadora, soy un agricultor, un médico veterinario del cantón Naranjal, y ahora que estoy en la política soy víctima de aquellos que quieren que las personas honestas no gobiernen un cantón", indicó Paladines.

Dijo que junto con la denuncia entregó a la Fiscalía una grabación de las amenazas. "Si en 72 horas no recibo el respaldo a las autoridades con protección hacia mí y a mi familia (...) yo no es que declino mi candidatura, sino que dejo que el pueblo de Naranjal eliga el futuro de su familia, de sus amigos, (...) pero no puedo exponer mi vida para seguir en esta lid", indicó.

El denunciante indicó que en total fueron tres llamadas amenazantes las que ha recibido. La primera ocurrió hace unos 20 días en la que le pidieron la candidatura, la segunda fue tres días después y la tercera fue el pasado miércoles.

Hace diez años indicó que fue candidato a concejal por el PSC, por lo que la población ya lo conoce.

Añadió que ante estas últimas amenazas ha suspendido sus recorridos y caminatas en el cantón.