EL TELÉGRAFO (GUAYAS) Recomendaciones que se deben tomar en cuenta ante un sismo

Es importante tener un plan familiar de evacuación y una mochila de emergencia.

Aunque en los últimos meses hemos sido sorprendidos por movimientos telúricos, muchos ecuatorianos aún no tomamos conciencia de cómo debemos actuar ante un sismo. Este viernes 22 de febrero se registraron dos temblores con sus respectivas réplicas en Ecuador (magnitud 7.6 y réplica de 6.1, en Morona Santiago; y de magnitud 5.9 y réplica de 3.5; en Guayaquil), ante esto solo vimos a personas que se encontraban en los exteriores de edificios y casas, con mucho miedo y sin saber cómo actuar.

Algunas querían hasta saltar de los balcones porque no podían contener su nerviosismo. Santiago Peña, jefe de prevención de incendios del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, compartió las siguientes recomendaciones que deben ser tomadas en cuenta ante una situación como la que se vivió esta madrugada.

El experto dijo que lo primero que se hará es guardar la calma. ''Esto es muy importante, de lo contrario entrarás en pánico y hasta crearás nerviosismo entre tus familiares''. Ante esto, Peña agregó que si sabemos que dentro de nuestra familia existe una persona que pierde el control ante este tipo de situaciones, esta deberá estar a cargo de un familiar que lo esté vigilando y, al mismo tiempo, mantenerlo calmado. Aunque vivimos el terremoto del 16 abril de 2016, el miembro del CBG explica que no hemos hecho conciencia y no tenemos una maleta preparada para esta clase de emergencia.

Así detalló que la misma debe contener: Productos no perecibles, implementos de aseo personal, un botiquín de primeros auxilios, una muda de ropa, silbatos, pilas, radio y linterna. También recomendó tener un plan de evacuación conocido y practicado por toda la familia. Con respecto a un punto de encuentro dentro de la casa, dijo que lo mejor siempre será acudir a lugares abiertos; alejado de edificios y vitrales. ''Hay que salir y no retornar a la vivienda''. Si se encuentra dentro de un edificio o centro comercial, no utilizar ascensores ni escaleras eléctricas. En este caso use las escaleras normales y camine junto a la pared. Por último, siempre mantenerse informado por fuentes oficiales.