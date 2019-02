Mariano Zambrano "no está en funciones" como Prefecto de Manabí, ratifica contralor Pablo Celi

Zambrano, en octubre, afirmó que sus funciones "están intactas" ya que la resolución no está en firme El Contralor General del Estado (s), Pablo Celi, anunció que el Prefecto de Manabí, Mariano Zambrano, "no está en funciones" y reiteró que está destituido y "no existe ningún acto administrativo que inhabilite esa decisión". Esto, debido a el Consejo Provincial de Manabí no dio paso a la remoción del funcionario, cuya destitución la recomendó la Contraloría en junio de 2018 y ratificada en octubre.