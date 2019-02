Contraloría no investigará denuncias sobre presunta corrupción que señalan a la familia del Presidente Moreno (VIDEO)

"No está dentro de mi ámbito, sin embargo, hay que tener mucho cuidado con ese tipo de denuncias", remarcó el contralor Pablo Celi Bajo el argumento de que no está dentro de su ámbito, el contralor general subrogante, Pablo Celi, aseguró que no llevará a cabo una investigación por las acusaciones en contra del Presidente de la República, Lenín Moreno, y su familia, tras las denuncias hechas por el portal "La Fuente" acerca de un "laberinto de empresas offshore" que estarían vinculadas a su círculo más cercano.