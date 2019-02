En suspenso la audiencia de apelación sobre el traslado del exvicepresidente Jorge Glas a Quito

Además, sancionó al Coordinador de la cárcel 4 y a la Secretaría de Derechos Humanos por no acudir a la diligencia La audiencia de apelación sobre el traslado del exvicepresidente de la República, Jorge Glas, desde el Centro de Rehabilitación Social (CRS) Cotopaxi hasta la cárcel 4 de Quito, fue suspendida. El juez sancionó con cuatro salarios básicos a Diego Cobo, coordinador de la Cárcel 4 y representante de la Secretaría de Derechos Humanos, por no asistir a la diligencia.

Como argumentos de la apelación, se expuso la situación médica del Exsegundo Mandatario, el hacinamiento en el que se encuentra en el área de transitorio del CRS de Latacunga, donde estarían actualmente más de 200 privados de libertad y la inseguridad que tendría pues Glas habría sido amenazado de muerte.

Según la defensa de la exautoridad, Harrison Salcedo, el hecho de que no se presente Cobos a la audiencia, se trataría de "artimañas políticas" para frenar el traslado de Jorge Glas. "Estamos a puertas de una instrucción fiscal que se prepara el 28. No me sorprendería que traten de conservar la presencia de Jorge Glas en la cárcel de Cotopaxi", aseguró Salcedo.

La audiencia de apelación se reinstalará en otra fecha.

(JPM)

Fuente: Ecuavisa

Ecuadorinmediato.com