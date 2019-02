"No saldré del país y demostraré mi inocencia", asegura exministro Wilson Pástor sobre caso Singue

Pidió a las autoridades evaluar todas las pruebas y documentos, ratificándose como inocente de todas las acusaciones en su contra Este 28 de febrero se realizará la audiencia de formulación de cargos dentro de la investigación por presunto peculado en relación al campo petrolero Singue. Uno de los mencionados, a más del exvicepresidente de la República, Jorge Glas; es el exministro Wilson Pástor. A través de un comunicado de prensa, el exfuncionario prometió a no salir del país y a enfrentar la justicia. Aseguró, sin embargo, que demostrará, con fundamentos, su inocencia.

La Corte Nacional de Justicia ha fijado para el día 28 de febrero la audiencia de formulación de cargos que solicitó la Fiscalía General con relación al campo petrolero Singue. Yo soy una de las once personas mencionadas por la Fiscalía.

En primer lugar, quiero manifestar que todas mis actuaciones como Ministro de Hidrocarburos fueron apegadas a la ley y, más importante aún, con apego absoluto a la ética y moral.

En mi calidad de Ministro a la época, acogí una bien fundada recomendación del Comité de Licitación Hidrocarburífera y adjudiqué un contrato que ha generado importantes beneficios económicos para el Ecuador a través de inversión extranjera, misma que ha permitido el desarrollo exitoso de este campo petrolero; campo que permaneció abandonado por más de 15 años en manos del Estado, desde el año 1997 hasta su adjudicación en el año 2012, periodo en el cual no generó ingresos para el país. A partir de su adjudicación ha generado en apenas 6 años beneficios que superan los US$ 400 millones de dólares para el Estado.

Por tanto, ratifico mis expresiones anteriores sobre mi absoluta inocencia frente a los supuestos delitos que la Fiscalía alegará. Vale mencionar que este proceso se inició con un informe de la Contraloría General cuyas conclusiones han quedado desvirtuadas, de manera contundente, mediante documentos, peritajes, testimonios, y, la ley y reglamentos pertinentes.

En segundo lugar, dado que me siento seguro acerca de mi bien documentada inocencia, y consecuente con la que ha sido mi conducta de frontalidad y transparencia en todos los ámbitos de mi vida, esperaré con tranquilidad el avance de este proceso y acudiré al mismo para defender mis derechos, aquí, en el Ecuador. No he tenido en el pasado, ni tendré a futuro, voluntad alguna de salir del Ecuador. De hecho cuando inició este proceso el pasado agosto 2017, regresé al país desde Viena, Austria, donde me encontraba en ese momento, para enfrentar el proceso de indagación previa que inició la Fiscalía General del Estado, y me he mantenido aquí en el Ecuador desde entonces.

Finalmente, quiero hacer un pedido a todas las autoridades que participen de este caso: evalúen todas las pruebas con absoluta objetividad e imparcialidad, desprovistas de cualquier tinte político o presión alguna, actuando en derecho. Si así lo hacen, estoy confiado que sus decisiones serán justas y mi inocencia será ratificada.

