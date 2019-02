EL NORTE (Imbabura) Taxistas de Imbabura rechazan llamado a la protesta nacional

"Nosotros queremos paz, tranquilidad, estamos pasando un momento político y creemos que no es el momento apropiado", añadieron

Ibarra. Los representantes de la Federación Nacional de Operadoras de Transporte en Taxis del Ecuador (Fedotaxis) anunciaron este miércoles 20 de febrero una movilización nacional para el próximos 27 de febrero.

Esto se da tras varias horas de reunión en la que analizaron acciones frente a un presunto incumplimiento en el pago de las compensaciones por el alza de las Marcelo Andrade, presidente de la Unión de Taxistas de Imbabura, aseguró que no se unirían a esta marcha.

Indicó que hasta el mediodía de ayer no tuvo ninguna invitación para participar, “creo que conversaría con mis bases, pero es difícil que estemos presentes, nosotros queremos paz, tranquilidad, estamos pasando un momento político y creemos que no es el momento apropiado”.

Andrade cree que Calderón debió unirse a las seis federaciones más y haber solicitado la derogatoria definitiva del Decreto Presidencial 619 “y no debió vender al país cuando aceptó un bono, pero como no se le da, quiere irse a una movilización y eso no está bien”, mencionó el titular de los taxistas de Imbabura.