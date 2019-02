OPINIÓN (El Oro) Junta electoral sin autoridades

JPO nombró Presidenta, CNE la canceló

MACHALA.- El pleno del Consejo Nacional Electoral removió la tarde de este miércoles a la presidenta de la Junta Provincial de El Oro Andrea Bravo, quien había sido designada unas horas antes.

En la sesión del pleno del Consejo Nacional Electoral, destituyeron al director Provincial del CNE de El Oro, Germán Maldonado y la presidenta de la Junta Electoral, Andrea Bravo. En la votación abandonaron la sesión los Consejeros Enrique Pita y Luis Verdesoto. En medio de un clima de incertidumbre y presencia de la fuerza pública, Andrea Bravo y Cumandá Sánchez, asumieron la presidencia y vicepresidencia de la Junta Provincial Electoral de El Oro (JPE-O), respectivamente, pero horas más tarde la cancelaron.

La elección se dio al tercer intento y con presencia de la notaria Lenny Blacio, quien avaló lo actuado por la Junta Electoral, ante la ausencia del secretario ad hoc, Geovanny Ruilova y los cinco abogados de la delegación provincial del Consejo Nacional Electoral. No obstante, durante el nombramiento hubo malestar entre los Vocales Johanna Tigre y Mario Rodríguez, quienes desaprobaron dicha elección, argumentando que no habían sido notificados previamente.

Y es que la convocatoria se hizo vía electrónica, porque así le faculta a la autoridad de la Junta hacerlo, sostuvo Bravo, quien venía cumpliendo las funciones de presidencia subrogante. Esto pese a la ausencia de los abogados, quienes por orden del director de la delegación, habían sido enviados a realizar actividades externas y el Secretario fue llamado a Quito. Más irregularidades El vocal Mario Rodríguez, quien asumió la Vocalía el martes 19 de febrero, tras rechazar que la convocatoria no haya sido verbal o física, mostró su computador que desde el martes, no cuenta con servicio de internet, por lo que no pudo ver el correo electrónico enviado por Bravo.

Dijo que desde que asumió la vocalía, pidió al personal informático que actualizara el sistema, sin embargo hasta las 14:00 de ayer, no se había hecho. Los representantes de las organizaciones políticas que acudieron como veedores de la elección, responsabilizaron de esto al director del director de la delegación Electoral, German Maldonado.

En medio de esta tensión, Rodríguez quien en primera instancia se negó acudir a una reunión con las organizaciones políticas, afirmó que desaprueba la forma en la que se nombró a la presidenta y vicepresidenta de la Junta.

Amenazas

En medio de esta tensión, la nueva presidenta denunció que desde el lunes, recibió llamadas telefónicas de supuestos representantes de una organización política, con las que presionaban que nombrara a un vocal como el titular de la Junta Electoral.

Aseveró que fueron diferentes personas las que la llamaron, a nombre de una agrupación política, en la que la amenazaban que de no ceder a la solicitud, sería removida como Vocal. Bravo, con voz entrecortada se reservó el nombre del partido o movimiento político, así como los nombres de las personas que habrían tenido una actitud amenazante.

Tampoco quiso precisar, cual era el vocal que le estaban pidiendo que respalde para que sea el nuevo presidente. Sin embargo, dijo que para su elección estuvieron presentes únicamente los vocales Cumandá Sánchez y Fernando Grunauer; mientras que Tigre y Rodríguez, se excusaron en asistir aduciendo falta de convocatoria. Pese a ello, dijo que de mantenerse como presidenta, garantiza una total transparencia en el proceso electoral, conforme las competencias que tiene la JPE-O.

Reacciones

Los representantes de algunas OP, como el partido Avanza, Democracia Sí, Sociedad Patriótica, Sur Unido Regional, Movimiento Autonómico Regional, Creando Oportunidades, entre otros, ratificaron su respaldo a los Vocales. Harry Álvarez, quien busca la prefectura de El Oro por el PSP, instó a la presidenta que diga el nombre de la Lista política que estaba presionándola, a lo cual Bravo respondió que al no tener las llamadas registradas, temía hacer públicos los nombres, aunque no descarta presentar una denuncia formal.

Elmer Sánchez, director del movimiento SUR, sostuvo que no era necesario exponer a la funcionaria, argumentando que todas las organizaciones presenten saben que se trata del Partido Social Cristiano. Sin embargo, ninguno de los vocales se identificó con esta tienda política y tampoco afirmaron ni desmintieron nada.

Mientras esto sucedía en El Oro, en Quito, el Consejo Nacional, trataba el tema de esta provincia y otros asuntos, por lo que hasta el cierre de esta edición, no se conocía aun la resolución del Pleno.

Cabe mencionar, que Carlos Falquez Batallas, no quiso pronunciarse de lo que viene pasando en el CNE, cuando fue consultado por OPINIÓN, mencionando que eso lo podía responder el presidente del Partido, porque ellos están focalizado en las elecciones. (OM7)

EL DATO

- El Director del CNE y personal de fiscalización también viajaron a Quito.