Juan Zapata aspira llegar a la Prefectura de Pichincha sin compromisos políticos (AUDIO - VIDEO)

Audio JUAN ZAPATA - ENTREVISTA COMPLETA



Anuncia que solo aceptará debatir con candidatos respetuosos, y que no se prestará para "un circo" El candidato a la Prefectura de Pichincha por la alianza Izquierda Democrática, Democracia Sí y Vive (Listas 12-20-61), Juan Zapata, manifesta que aunque está "auspiciado por un acuerdo", se mantendrá al margen de las organizaciones políticas. "Para participar como candidato, lo único que pedí es no inscribirme en ningún movimiento, tengo que ir a la Prefectura liberado de cualquier compromiso. Quiero trabajar con perfiles que cumplan con su rol y que nos den resultados, no tienen que ser de un partido", señala.

Aunque trabajó junto al alcalde Mauricio Rodas, resalta que llegó al Municipio "con una imagen propia, una trayectoria y un camino. Todos han visto mi trabajo por cerca de 20 años".

"No entiendo esas campañas en las que los candidatos se muestran como enemigos, somos adversarios temporales. Yo les deseo suerte a los otros candidatos porque son personas que están dando su tiempo para el servicio de la provincia y su tranquilidad, porque hasta la tranquilidad personal y de la familia se pone en juego", añade.

Sobre su propuesta de campaña, manifiesta que tiene "un plan de gobierno con la gente, en el que desarrollamos tres ejes. Primero hablamos de naturaleza, ambiente y sostenibilidad; el segundo es la seguridad integral, con el apoyo de la Policía Nacional en seguridad ciudadana, en la prevención del delito y la gestión de riesgo; y tercero el desarrollo integral socio productivo".

"Planteamos un nuevo modelo de gestión para que trabajen juntos el alcalde y el prefecto. Ya nos reunimos con la ministra del Interior porque así tiene que ser, que las instituciones trabajen de manera corporativa", agrega.

En el tema de seguridad ciudadana y prevención del delito, propone generar un presupuesto para la Policía de la provincia.

"Nuestro eje central será el plan provincial de movilidad, que contemplará la conexión entre cantones, con auditorías viales, seguridad, señalización, y la solución vial del Valle de los Chillos, que es un problema de tantos años. Los 183 millones de dólares, aproximados del gobierno provincial, no van a alcanzar para todos estos proyectos, así que tendremos que generar recursos, incluso, pedir ayuda internacional y ser creativos con el tema de recursos económicos".

Sobre si aceptará debatir con los otros candidatos a la Prefectura de Pichincha, menciona que "no es que yo no quiera debatir, sino que si decimos que somos democráticos, somos 17 candidatos, yo les digo, a costilla de qué usted elige a tal persona".

"Ya nos dieron un verdadero circo en la Cámara de Comercio con barras enfrentándose. No porque escogí otro escalón más para servir a la ciudadanía le voy a permitir a un candidato que me falte el respeto, hasta mi apellido, mis hijas están dolidas y molestas con esto, porque atrás de una persona hay una familia".

Resalta que acudirá a estos encuentros, si garantizan que será un debate con altura.

"Yo no me presto para los circos, yo debato con la gente todos los días en los barrios y tenemos una trayectoria, no somos improvisados, no sé por qué insultan a Juan Zapata, son 16 contra uno. Yo no me preocupo del resto de candidatos, me preocupo de hacer mi plan de proyecto y estar con la gente, no he sido conflictivo y no lo voy a ser ahora porque mi esencia no la voy a cambiar. Repito, los candidatos no somos enemigos, sino adversarios temporales", acota.

(FO)

Ecuadorinmediato (El Poder de la Palabra)

* Escuche la entrevista completa en la pestaña de audio. Puede ver la grabación en video en nuestro Twitter: @ecuainm