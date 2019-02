De "maliciosa y sin sentido", calificó Andrés Michelena a la denuncia contra el Presidente Moreno (VIDEO)

"Recientemente hemos tenido una investigación, que no se llama investigación, sino una denuncia", criticó En el marco de la firma de la Declaración de Chapultepec, que busca ratificar la democracia, libertad de expresión y de prensa en el continente americano, el Secretario de Comunicación, Andrés Michelena, invalidó una investigación periodística en la que se vincula empresas offshore con la familia del Presidente Moreno. "No se llama investigación, sino denuncia sin argumentos, maliciosa, que no tiene sentido", afirmó.