LA GACETA (Cotopaxi) Seguridad en la terminal terrestre es necesaria

Ciudadanos piden apoyo de las autoridades Administración de la Terminal Terrestre hace gestiones para que entidades de control realicen operativos tanto internos como externos para garantizar la seguridad del pasajero que necesita el servicio diariamente a las diferentes rutas que brindan los medios de transporte.

A la terminal terrestre de Latacunga son varios los pasajeros que acuden a diario para movilizarse a diferentes destinos ya sea intracantonalmente e interprovincialmente.

Gladys Sánchez, administradora del espacio, indicó que frente a la inseguridad que se vive en los alrededores se está coordinando con la Dirección de Seguridad y con otras entidades de control. Con la finalidad de que les colaboren e ingresen a las diferentes operadoras de transporte, el horario que laboran normalmente es desde las 04:00 a 20:00.

La Dirección de Seguridad se encargará de intensificar los operativos, puesto que a la salida de la terminal hay presencia de personas sospechosas y piden el retiro de las mismas, pese a esto dijo que ha habido este tipo de renuncias en la administración.

Con respecto a las miniterminales dijo que los señores que van con dirección al sur tienen ticket esto hasta que la Dirección de Movilidad del GAD Latacunga determine el sitio donde van a funcionar.

Los que van hacia el sentido norte todavía se paran en La Estación y Sánchez destacó que la entidad encargada no ha concretado todavía, pero están trabajando en ello para determinar los sitios específicos.

Clara Ortiz, viaja los fines de semana a Quito, comentó que a partir de las 18:00 el espacio se convierte inseguro “hay caras que a simple vista uno ya sabe que son delincuentes”, dijo que cuando ella está en la terminal no ha visto a ningún uniformado que haga el control en seguridad.

Asimismo, expresó Cristóbal Torres, en el puente 5 de Junio es uno de los sitios donde los “dueños de lo ajeno hacen de las suyas”, en su caso ha sido víctima del hurto de su teléfono “uno ni bien se descuida ya marcha el celular eso quiere decir que están siguiendo o espiando las acciones que hacemos”.

El pedido de los ciudadanos es que se fortalezca el control por los sectores aledaños a la terminal terrestre incluso en el mismo espacio para que la delincuencia se demore un poco.

“Una denuncia del robo del celular en la fiscalía no sé si la pueda poner porque no creo que me garanticen que me devuelvan”, expresó el ciudadano Franklin Tipanluisa.

Esta es una de las interrogantes que se hacen muchos de los ciudadanos ya que dicen que no hay garantía que se pueda poner este tipo de hechos en conocimientos de las autoridades.