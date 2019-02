CENTRO (Santo Domingo) "Pedimos la cabeza del secretario"

El juez Wilson Loaiza concedió la acción de protección a favor de los comerciantes ubicados alrededor de los cinco mercados municipales. Ellos argumentaron que con la reforma a la ordenanza 040 que prohíbe el funcionamiento de negocios que ofrezcan productos similares a los que se venden en los centros de abastos se vulnera su derecho al trabajo. Los mercaderes se basaron en que la normativa no ha sido publicada en la gaceta municipal, por lo tanto no es aplicable.

Victoria Celi, representante de los vendedores del mercado municipal de las calles Guayaquil y Ambato, dijo: “hasta donde yo veo el juez está apegado a la ley. Aquí la falla es del municipio porque no ha publicado la ordenanza. A nosotros nos habían mentido diciéndonos que tenían todo listo, se burlaron de nosotros. Si no la publicaron es que no la querían ejecutar. Ahora nos vamos contra el municipio, pedimos la cabeza del secretario general. El municipio sabrá a quién le vuela la cabeza”, declaró Celi indignada.

La audiencia se desarrolló ayer.