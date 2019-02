Monopolios y corrupción: escenario del sistema penitenciario de Ecuador, según exsubsecretario de Rehabilitación Social

"Mire, toqué los tentáculos más sensibles, que son el bolsillo de los delincuencillos con terno...", afirmó Hacinamiento, ingreso de armas, monopolios y corrupción, es el escenario de las cárceles de Ecuador, descrito por el ex subsecretario de Rehabilitación Social, Ricardo Camacho, a quien, según explicó, le pidieron su renuncia por revelar estas irregularidades. "El tema de la corrupción es increíble, hay un video de un guía en Machala cobrando dinero. No se lo puede despedir, la ley no permite", afirmó.