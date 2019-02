Presidente Moreno promete USD $ 45 millones para sectores productivos

Aseguró que se entregarán créditos preferenciales para Carchi El Presidente de la República, Lenín Moreno, viajó a la provincia del Carchi para reunirse en Gabinete con las distintas autoridades del Estado, antes de la sesión visitó BanEcuador de Tulcán y anunció que se destinarán USD$ 45 millones para los sectores productivos del país. Asimismo recordó que se entregarán créditos preferenciales para esta provincia.

En su discurso el Presidente Moreno aseguró que es necesario el endeudamiento o pedir créditos para cumplir con las metas planteadas. “Todos necesitamos endeudarnos. Endeudarse no es malo. No pagar sí se tiene los recursos eso sí es malo, pero el momento que encuentras que no tienes esos recursos es el momento para ver a un Gobierno responsable.”.

"Estamos dando créditos para emprendimientos, para jóvenes que tienen ideas de negocios puedan emprender, y como Gobierno decidimos darles recursos porque con seguridad tendrán éxito. Han sido dos años muy difíciles, pero nunca dejamos de atender a los más necesitados. Es por eso que cualquier recurso que ingresa, enseguida lo ponemos a disposición de la ciudadanía”", comentó Moreno.

El Presidente Moreno comentó que los ciudadanos pueden acceder a diferentes créditos que les permitan continuar con nuevos proyectos. “En el momento en que un ciudadano se encuentre en una situación complicada y no puede pagar su préstamo, es ahí donde debe contar con un Gobierno responsable, cuenten con nuestro Gobierno". (BGV)

Fuente: Ecuadorinmediato