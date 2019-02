"CPCCS-T descalificó a María Bones en concurso del CNE, pero participa para juez del TCE", critica Richard González, postulante del concurso

Títulos profesionales que no tienen relación con materia electoral, provocaron descalificación Richard González, uno de los participantes del concurso para la elección de jueces y juezas del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) ha denunciado varias irregularidades en el proceso y critica que no se han publicado los motivos para que la juez del TCE transitorio, María de los Ángeles Bones Reasco, que no pasó la primera fase, continúe en el concurso. En su cuenta de Twitter publicó documentos en los que demuestra que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (CPCCS-T) descalificó a Bones del concurso del Consejo Nacional Electoral (CNE) porque su título de Doctor en Jurisprudencia y Magíster en Derecho Ambiental no es afín a la materia electoral.