Ecuador promete transparentar información y acatar resoluciones de la Corte IDH en caso de abuso sexual a menor

El Ministerio de Educación reiteró que no dejará en la impunidad el caso de Paola del Rosario Guzmán Albarracín El Ministerio de Educación del Ecuador se comprometió a transparentar la información que se requiera y a acatar las resoluciones que dicte la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) respecto al caso de violencia sexual perpetrado en el año 2002, en contra de la menor Paola del Rosario Guzmán Albarracín. Además, reiteró que implementará r las herramientas necesarias para garantizar que estos delitos no se repitan y no queden en la impunidad.