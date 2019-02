Xavier Buendía estuvo a punto de irse a "silletazos" en contra de los asistentes a un evento electoral (VIDEOS)

Ecuadorinmediato.com, comprometido con su labor periodística, se contactó con el equipo del candidato a la Alcaldía de Quito, enviando una explicación de lo que sucedió Un video viralizado en redes sociales evidencia al candidato a la Alcaldía de Quito por el movimiento Centro Democrático (CD), Xavier Buendía, a punto de irse a "silletazos" en contra de un grupo de asistentes a un evento electoral. Entre gritos y forcejeos, el político increpó a un ciudadano que le respondió que no votaría por él en las elecciones de este 24 de marzo. Como parte de su labor periodística, Ecuadorinmediato.com tomó contacto con el equipo del postulante, quien envió una explicación con la que da cuenta la otra parte: Un grupo de personas protestando por la falta del servicio de agua potable y a Buendía comprometiéndose en solucionar sus problemas.

En el material filtrado en redes sociales, se puede observar el altercado: “Les pagaremos lo que necesiten”, les dice Buendía; pero recibe una respuesta de uno de los asistentes, asegurando que no son políticos. El candidato les responde con un “¡yo sí soy y soy ciudadano!, ¡yo me llamo Xavier Buendía y no defraudo a la gente y yo no gano, no soy servidor público!”.

Pero el ciudadano le increpa diciendo que su voto no será para él, a lo que Buendía le responde que no lo necesita. “¡No lo necesito, hazme el favor, te prohíbo votar por mí!”. Posteriormente, le cuestiona: “¿Quieres que me acerque?, ¡yo me acerco!”, le dice, mientras una de las personas de su campaña lo toma de su ropa para evitar que vaya a enfrentar al ciudadano.

Entre forcejeos, gritos, silbidos y aplausos de los asistentes, el candidato a la Alcaldía tomó una silleta y, amenazando con la frase “te voy a encontrar”, la levantó e intentó botarla hacia la persona que lo increpó.

Mientras tanto, en el material enviado por su equipo de campaña, se lo puede observar comprometiéndose a cumplir con su propuesta de resolver el pedido ciudadano. “Me voy ofendido, no me interesa la elección, pero al (barrio) María Guadalupe se lo respeta”.

A continuación, exponemos lo que respondió el equipo de comunicación del candidato, ante los videos viralizados en redes sociales:

Respecto a los videos descontextualizados que verán en las redes, lo que sucedió es lo siguiente: “El barrio de Quito, María Guadalupe, no cuenta con servicio permanente de agua potable, el agua solo llega 1 hora y media cada 2 semanas, quienes lean esto, ¿pueden imaginar vivir esa necesidad básica insatisfecha?, lo dudo y por eso es que las actuales "autoridades" de la EPMAPS, les ofrecieron 2 tanqueros diarios como "solución temporal" ¡hasta cuando! No les queda tiempo a esos inoperantes gerentes de área y a sus subalternos que solo están ahí para defender su salario, fruto de nuestros impuestos, que no devengan con su mediocridad y desconocimiento.

Los dirigentes de este barrio han solicitado audiencia desde el año 2016 y no han tenido respuesta. Eso sucede cuando a gente que carece de cualquier competencia se le convierte en directivo por encima de los Expertos y se les concede la Autoridad para tratar a la Ciudadanía como les place, se genera lo que vivimos hoy, la ruina de la cosa pública y la subversión del Estado.

Xavier Buendía deja de lado su candidatura para seguir defendiendo los derechos de quienes le solicitan y lo hace con todo el ímpetu sin amilanarse, como lo ha hecho desde hace 10 años

