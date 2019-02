Destitución de asambleísta Hermuy Calle es obligatoria, independientemente, que exista una apelación, dice Contralor

El CAL dijo que no podía pronunciarse sobre la destitución hasta la respuesta de la Tribunal Contencioso Administrativo El Contralor General, Pablo Celí, se refirió al caso de destitución del asambleísta, Hermuy Calle, y aseguró que la decisión tomada es obligatoria, independientemente, que exista una apelación. "La declaración de la entidad en relación a la situación administrativa de un funcionario auditado que puede concluir a una destitución es de cumplimiento obligatorio, independientemente, de la apelación que esta persona puede hacer en sede administrativa o judicial".

“El pronunciamiento que pueda tener el Tribunal Contencioso Administrativo es posterior., por lo tanto la decisión de destitución del Contralor no está inhibida por el reclamo de un ciudadano auditado. Solo queda el cumplimiento de la disposición del Contralor”.

Por su parte el Consejo de Administración Legislativa (CAL) aseguró que no puede pronunciarse sobre la destitución de la asambleísta, Hermuy Calle, determinado por la Contraloría, porque esperan una resolución por parte del Tribunal Contencioso Administrativo debido a la apelación que presento el legislador.

Según la asambleísta, Soledad Buendía, esto también se sustenta en el informe jurídico que presentó ayer la procuraduría de la Asamblea. “En este documento se establece que según la Ley Orgánica de la Contraloría, el art. 48 y 78, cuando una resolución esta impugnada no está en firme y por lo tanto no se puede proceder”. Comentó que no hay ningún plazo establecido. (BGV)

Fuente: Sonorama