Mostrar condiciones deplorables de centros penitenciarios, le costó el cargo al subsecretario de Rehabilitación Social

Ministro de Justicia (e), Ernesto Pazmiño, le pidió la renuncia. "No entiendo cuál es el secreto de ocultar lo que ocurre en el sistema carcelario", señaló Ricardo Camacho La tarde de este miércoles 13 de febrero, el subsecretario de Rehabilitación Social, Ricardo Camacho, renunció a su cargo, luego de que reveló ante los medios de comunicación la crisis que atraviesan algunos centros penitenciarios. "La capacidad instalada es de 25 mil y estamos recibiendo cerca de 38 mil personas privadas de libertad, es decir, estamos en el 37 % de hacinamiento" explicó Camacho ante la situación.

Esas declaraciones, y permitir que un medio de comunicación ingrese a un recinto penitenciario para constatar la situación de emergencia en las cárceles del país, le costó el cargo al funcionario, quien explicó que el ministro de Justicia (e), Ernesto Pazmiño, le pidió la renuncia.

"El Ministro me señaló que existía un malestar por permitir que Teleamazonas realice estas actividades. No entiendo cuál es el secreto de qué el país no sepa lo que ocurre en el sistema carcelario, que si se sabe, estoy seguro que el Presidente Lenín Moreno declarará la emergencia penitenciaria y todos los ecuatorianos estaremos felices", dijo Camacho.

Su trabajo consistió en asesorar para bajar los niveles de hacinamiento de las cárceles y terminar con las mafias de funcionarios en las prisiones.

Resaltó que existe un convenio entre los ministerios del Interior y Justicia para que la Policía Nacional colabore con 2.200 agentes en los centros penitenciarios, esto debido a la falta de guías.

"Pero el problema de fondo es que el policía no está preparado para trabajar en las cárceles, además es inconstitucional, porque ellos deben estar en la parte externa del centro. Actualmente hay 1.300 guías, pero deberían ser ocho mil, según la norma de Naciones Unidas, aunque se podría trabajar con cuatro mil", añadió Camacho.

Destacó que los guías que fueron encontrados ingresando artículos prohibidos a la cárcel, continúan recibiendo su sueldo. "Tenemos unos 200 casos de corrupción de ese tipo. La corrupción está en el tema policial, en los filtros, en guías, directores; pero no los pude despedir porque la LOSEP no lo permite. En el país no hay ni un curso para guías, se los nombra a dedo".

Confirmó, por otro lado, que a la cárcel de Guayaquil ingresó un vehículo disfrazado de ambulancia con objetos y mujeres que se quedaron a dormir en máxima seguridad, violentando tres filtros policiales. "Entraron por la puerta grande; ya existe una instrucción fiscal reservada y se tienen identificadas a algunas personas".

Con información de: Teleamazonas