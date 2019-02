"No voy a ceder a amenazas, ni chantajes", responde Diana Atamaint a denuncias de consejeros del CNE

Presidenta del Consejo Nacional Electoral aclaró que las elecciones cumplen con el cronograma Por medio de una rueda de prensa, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, denunció de chantajes y presiones parte de consejeros de entidad para firmar contratos electorales. "No voy a ser objeto de glosas por amenazas, ni por miedo a nadie, soy responsable de lo que firmo, estoy dispuesta a dar informes y ser auditada. No voy a ceder ni a amenazas, ni chantajes".

“Cuando no se es corrupto se tienen resultados positivos. Se garantiza que el presupuesto aprobado va a responder a las necesidades del proceso electoral, pese a que no sabíamos que íbamos a tener más de 80 mil candidatos. Esta administración no va a desviar los objetivos que tiene ni fallarle al país por ceder a presiones. Estamos trabajando de forma responsable, los presupuestos serán bien invertidos”. Con esto Atamaint respondió a las denuncia de los consejeros Luis Verdesoto y Enrique Pita que no existiría el dinero suficiente para las elecciones.

“Quiero rechazar la información infundada que busca generar dudas en la organización del proceso. Estamos actuando en pro de los derechos de participación y transparencia”. Sobre las denuncias de concentración de poderes en el CNE comentó que “el trabajo que realizamos como entidad acepta diferencia de criterios, pero en democracia se toman decisiones en base a mayorías”.

Asimismo habló sobre lo que ocurre en El Oro, “la Junta Electoral no siguió el debido proceso en El Oro, y serán ellos quienes respondan y asuman responsabilidad. Es irresponsable suponer decisiones que aún no pasan. Esperamos el dictamen del TCE, no hay que prevarica”.

También aseguró que no existe una concentración política en las Juntas provinciales, algo que también habían cuestionado los consejeros. “No se puede hablar de concentración si en las Juntas Provinciales Electorales hay diversidad de representación política, equidad de género y autonomía”.

“Aquí no hay nada oculto. Tenemos en la institución una comisión de la Contraloría. Las puertas de la administración están abiertas. Toda la información que requieren los compañeros se les ha dado. Nuestra administración es pública”. Atamanit afirmó que técnica y operativamente no se afectará el proceso electoral, “quizá políticamente, pero no cederemos a presiones pues realizamos un trabajo serio. El cronograma electoral y las etapas se cumplen”.

“Dicen que el presupuesto no es suficiente, pero por otra parte piden asignaciones de presupuesto que no corresponden. Yo no voy a firmar contratos ni consultorías que no se apeguen a la ley. No voy a ceder a amenazas y a chantajes. Yo trabajaré en apego a la ley. Sin miedo y sin compromisos con nadie, solo con el proceso con la transparencia y el país”, finalizó la presidenta del CNE. (BGV)

Fuente: CNE Ecuador/ CNE Loja / Ecuadorinmediato