DIVISIÓN:Enrique Pita confirma presiones de Diana Atamaint, José Cabrera y Esthela Acero a Juntas Provinciales por "cuotas de poder" (VIDEO)

"Todo lo administrativo, técnico y de planificación, que tiene que ver con el proceso electoral, está concentrado en tres manos", alertó el Vicepresidente del CNE El vicepresidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Enrique Pita, admitió que existe una punga en el interior del organismo, por la existencia de una mayoría (3 consejeros: Diana Atamaint, José Cabrera y Esthela Acero) que están liderando las acciones que se van desarrollando para los próximos comicios. Reveló además, que las denuncias sobre presiones que han recibido desde altos mandos del CNE son verdaderas en las Juntas Provinciales Electorales. "Es una orden que les llega por parte de un asesor de un consejero o consejera y les dicen que tienen que volver a votar para destituir a la Presidenta (de la Junta) y volver a la misma estructura", indicó.

“En cualquier cuerpo colegiado, va a haber una mayoría y minoría, lo cual es legítimo porque no siempre vamos a estar todos de acuerdo. Sin embargo, el proceso no pasa por ahí, sino por otras cosas, que es la asignación de responsabilidades. Todo lo administrativo, técnico y de planificación, que tiene que ver con el proceso electoral, está concentrado en tres manos”, alertó.

Según Pita, la presidenta del CNE, Diana Atamaint, es una de las que concentra el poder, por lo que es cierto que existe un “hiperpresidencialismo” en el organismo. “Nosotros, los consejeros, somos solamente consejeros. Siendo Vicepresidente, no tengo nada si es que no me lo asigna la Presidenta y como no me ha asignado nada, pues no tengo nada”.

Esta distribución de responsabilidades, mencionó, recayó solamente en los consejeros José Cabrera y Esthela Acero, a más de Atamaint. Asimismo, recordó que los cinco vocales del CNE acordaron recomendar nombres para la conformación de las Juntas Provinciales Electorales. Sin embargo, al final del día, lamentó, la misma mayoría que existe en el CNE, se replica en estos organismos, que deberían ser desconcentrados.

“Han llegado al punto en el que, cuando alguno de estos miembros de las Juntas se ha querido salir de esta integración, por cualquier razón, han sido amenazados con ser destituidos si es que se salen de esta estructura hegemónica, que replica lo que funciona en el CNE. No tienen recato en plantearlo de esa manera”, reclamó.

Pita reveló que las denuncias sobre presiones que han recibido desde altos mandos del CNE son verdaderas. “Es una orden que les llega por parte de un asesor de un consejero o consejera y les dicen que tienen que volver a votar para destituir a la Presidenta (de la Junta) y volver a la misma estructura. Se rebela gente de la misma cuota de poder que tiene esta mayoría porque no están de acuerdo con esto. Es eso lo que nosotros estamos criticando”.

El vocal aseguró que esta denuncia la hace con razones, entre ellas “salvar su responsabilidad”. “Mi brújula moral me dice lo que es correcto y ético y yo no puedo prestarme a este tipo de cosas que, de alguna manera, pueden afectar los resultados electorales”, explicó.

Fuente: Radio Majestad (puede ver la entrevista completa, aquí:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=405479390261495&id=195719983877297)

