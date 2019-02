Con despido de trabajadores "no habrá más pipones" en empresas públicas, asegura Juan Sebastián Roldán

Resaltó que instituciones no se venderán ni privatizarán Juan Sebastián Roldán, secretario particular del Presidente Lenín Moreno, se refirió a la 'depuración' anunciada por el Gobierno que consiste en despedir a los trabajadores poco productivos de las empresas públicas. "Las instrucciones del Presidente de la República son claras: ni un solo 'pipón' más, no más funcionarios que se lleven el dinero a los bolsillos y no estén sirviendo a los ecuatorianos", dijo Roldán, y destacó que estas empresas no se venderán ni privatizarán.