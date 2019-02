Secretario de CUT apoyará despido de casi 3500 trabajadores de empresas públicas (VIDEO)

Sin embargo, días atrás, Oswaldo Chica, en rueda de prensa, mostró su rechazo ante esta medida del Gobierno Nacional y aseguró que tomarán medidas legales Pese a que, en rueda de prensa, Oswaldo Chica, asambleísta, secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y secretario del Comité de Empresa de los Trabajadores de CNT; rechazó el anuncio del Gobierno de un nuevo recorte de personal en las empresas públicas y las concesiones, tras una reunión con varias autoridades del régimen, el sindicalista se mostró de acuerdo con que se optimice la nómina de las compañías y se reduzcan los puestos de trabajo que "están demás" en dichas instituciones.

“Debe haber un gran acuerdo nacional en donde vayamos a una optimización de las empresas públicas, que empiece de arriba hacia abajo, que ha presentado esta dirigencia seria y responsable, de una manera técnica de que aquellas gerencias, puestos de trabajo, asesorías que están demás en las empresas sean reducidas”, añadió.

Oswaldo Chica, secretario general del Frente Unitario de Trabajadores apoya la propuesta de optimizar las empresas, de arriba hacia abajo, revisando la nómina del nivel jerárquico superior y analizando si la existencia de ciertos gerentes, asesores y directores son necesarios. pic.twitter.com/KpLXsLQuAp — Comunicación Ecuador (@ComunicacionEc) 14 de febrero de 2019

Sin embargo, días atrás, junto a un grupo de miembros sindicalistas, el también asambleísta indicó: "No estamos de acuerdo con las mismas y reiteramos nuestro respaldo incondicional a todos los empleados públicos ante esta medida". Pero también señaló que no participaría en la marcha de la Asamblea Nacional Ciudadana, porque según Chica, es "una manifestación del correísmo".

En este marco, remarcó que la Central Unitaria de Trabajadores no permitiría estos atropellos. “Les decimos basta. Llamamos al señor Presidente de la República para que escuche las propuestas de la CUT y que no se llegue a estas medidas extremas por las cuales, no solo los trabajadores, sino también sus familias estarían en las calles”.

Durante la reunión que mantuvo con altos funcionarios del régimen, el secretario general de la Presidencia, José Agusto Briones, confirmó que habrá más despidos en las empresas públicas debido a su situación, a la cual calificó de "insostenible". Sergio Enderica, presidente del Directorio de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO), estimó que la reducción del 10% de la nómina podría implicar la desvinculación de entre 3.000 o 3.500 trabajadores.

Asimismo, el consejero de Gobierno, Santiago Cuesta, lanzó una amenaza a todos los funcionarios que salieron a protestar en contra del régimen: Serán separados de sus cargos con visto bueno. "Todos quienes hayan salido, que no sean sindicalistas, que haya ido a una manifestación, al día siguiente, este jueves, se le está presentando el visto bueno", advirtió.

(JPM)

Fuentes: Twitter Secretaría de Comunicación de la Presidencia – Ecuadorinmediato.com