AMENAZA: Funcionarios públicos que protesten contra el Gobierno serán separados con visto bueno, advierte Santiago Cuesta (VIDEO)

"El Ministerio del Trabajo está consciente de la avalancha de vistos buenos que van a llegar y está preparando un equipo para tramitarlos", admitió Durante una reunión con trabajadores de las empresas públicas, el consejero de Gobierno, Santiago Cuesta, lanzó una amenaza a todos los funcionarios que salieron a protestar en contra del régimen: Serán separados de sus cargos con visto bueno. "Todos quienes hayan salido, que no sean sindicalistas, que haya ido a una manifestación, al día siguiente, este jueves, se le está presentando el visto bueno", advirtió.

“Nosotros, como Gobierno, como dueños de CNT, no les habíamos sacado visto bueno. Todas las personas que estén identificadas el día de hoy, que hayan ido a la huelga… a mí no me importa que lo digan afuera, lo digo de frente a los periodistas… todos quienes hayan salido, que no sean sindicalistas, que haya ido a una manifestación, al día siguiente, este jueves, se le está presentando el visto bueno”, indicó.

En un video, Cuesta reclamó al sector de los trabajadores por “verles la cara” y por ofender al Presidente Lenín Moreno. “Al señor Chiriboga, que no me acuerdo su nombre; pero hay otro más; le han dicho al Presidente desde ratero hasta hijo de mala madre. No les cuento lo que me han dicho porque me quedaría corto, pero señores, ellos están fuera”.

“El visto bueno arranca con todo funcionario que quiera arrogase funciones de sindicalista cuando no lo son. Los hemos dejado calentar las calles como niños de primer grado. Por favor, seamos responsables, cuenten con el respaldo de sus sindicatos, no son nuestros enemigos, son nuestros aliados, cuenten con ellos, que son quienes tienen los nombres”, mencionó.

Cuesta precisó que Andrés Madero, ministro del Trabajo, está consciente de la “avalancha” de vistos buenos que le van a llegar, por lo que estaría preparando un equipo para tramitar todos estos procesos. “Por favor, no permitamos que pseudo sindicalistas comiencen a gobernar y calienten las calles”, añadió.

En la reunión con los funcionarios públicos, el Gobierno Nacional confirmó la reducción del 10% de la nómina, lo que representaría el despido de entre 3.000 a 3.500 trabajadores.

