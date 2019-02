CREO: Mientras no se agote la apelación de Hermuy Calle, no podríamos destituirlo (VIDEO)

La presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, confirmó que el Consejo de la Administración legislativa (CAL), conocerá la documentación remitida por la Contraloría con el pedido de destitución para Calle y posteriormente, “dar un pronunciamiento oficial con las acciones que se consideren pertinentes".

Hermuy Calle insiste que el tema no puede ser tratado por la Asamblea Nacional porque el proceso se encuentra en el Tribunal Contencioso Administrativo, por lo que no se puede proceder con su destitución.

A este criterio, se une el jefe de la Bancada de CREO, Homero Castanier, quien señaló que llegó el documento a la Asamblea, pero también el descargo del legisladora que está apelado en el Contencioso Administrativo.

Sin embargo, para Fabricio Villamar, quien pidió al CAL que tome una decisión sobre el informe de la Contraloría, considera que “la apelación tiene sentido y se puede discutir la multa. Pero la decisión respecto a la destitución ya es un acto en firme” y señala que se debe ejecutoriar.

“La palabra del Contralor no es la última palabra”, afirmó Calle, al precisar que el Tribunal del Contencioso Administrativo es una instancia superior. “Mientras yo esté demostrando mis asertos, no puede ejecutoriarse una sentencia”, precisó.

