EL TIEMPO (Cuenca) 110 denuncias por daños al ambiente en el Azuay

Provincia cuenta con 240.000 hectáreas de páramo y 150.000 hectáreas de bosques protectores Minería ilegal, aperturas de vías, actividades agrícolas y construcciones invadieron zonas de páramo y bosque, la última de ellas una trocha por medio del bosque Collay, que deberá ser reparado de forma integral.

Un total de 5.577 metros cuadrados de bosque deberán reponerse por la Prefectura del Azuay y un dirigente local por los daños causados al bosque Collay por la apertura de una vía. Pero no es la única afectación que han sufrido áreas de importancia ecológica en la provincia. Un total de 110 denuncias, 98 de ellas resueltas, han sido presentadas el último año.

Así lo indica Silvio Cabrera, director provincial del Ministerio del Ambiente en Azuay, quien detalla que las denuncias corresponden a incendios forestales, minería ilegal, apertura de vías sin permiso, expansión de la frontera agrícola y construcciones de viviendas o equipamientos en sitios no autorizados para ello.

De acuerdo con un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, se pierden 12 hectáreas de suelo forestal por año en Cuenca, lo que afecta directamente a la conservación de fuentes de agua y a las reservas de aire limpio de la ciudad.

Cabrera indica que hay que hacer una distinción entre las afectaciones. Por ejemplo, en el último año se quemaron 3.000 hectáreas de bosque, “pero la vegetación se recupera en el mediano plazo y ese suelo forestal no se pierde”. En tanto, el cambio de uso de suelo, la expansión de la frontera urbana o agrícola, hace que “la vida silvestre, el bosque o el páramo muchas veces se extinga”.



Soluciones

La sanción por la apertura de una vía en el bosque Collay busca ejemplificar la corresponsabilidad de comuneros y autoridades en el cuidado del bosque. Durante seis meses deberán reponer la vegetación perdida y los causantes del daño desarrollarán campañas de cuidado a la naturaleza en medios de comunicación masiva.

Pero más allá de las sanciones, el Ministerio del Ambiente trabaja en la protección de 29 bosques en el Azuay. Cuenta con 42 participantes en el programa Socio Bosque para la conservación de Áreas Verdes y promueve la conservación de 240.000 hectáreas de páramo y 150.000 hectáreas de bosques en el Austro.

También hay corresponsabilidad municipal. El subgerente ambiental de la empresa ETAPA, Paúl Vintimilla, cuyo equipo mantuvo ayer una reunión con el MAE, informó que se articula acciones para incluir a Mazán y Gallo Cantana en el sistema de protección de la cuenca del río Tomebamba y se analiza la compra de terrenos en zonas de amortiguamiento del Macizo del Cajas.

En el Azuay se trabaja en 29 espacios municipales y 15 planes de manejo ambiental para la conservación, explica Cabrera, “pero nada de esto sirve sin la participación activa de las comunidades”, señaló.