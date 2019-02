Fabricio Villamar desmiente denuncias contra su asesor y aclara que en fechas cuestionadas su equipo sí trabajó (AUDIO)

Audio FABRICIO VILLAMAR



"En ese periodo elaboramos una resolución para que se investigue los casos de diezmos", recalcó el legislador Fabricio Villamar, asambleísta por el movimiento CREO, habló sobre las denuncias que circularon en redes sociales el último fin de semana, en las mismas, se hacía referencia a que supuestamente uno de sus asesores, Pablo Santillán Paredes, se encontraba de vacaciones en el receso legislativo del año anterior, pero, presuntamente su registro de asistencia se encontraba firmado. Ante esto, el legislador aclaró que en primera instancia la Asamblea Nacional estuvo en vacancia legislativa en esas fechas, pero, además, él y su equipo de trabajo permanecieron laborando en los días de receso.

El legislador indicó que este rumor parte por una denuncia en la cual se hacía referencia a una supuesta falsificación de documentos, algo que negó rotundamente, ya que señaló que incluso estuvieron trabajando en ese periodo de vacancia, pero, recalcó que la Constitución reconoce el derecho al trabajo no remunerado por vacancia: “Para aclarar esto, en primer lugar, se debe conocer que la Constitución reconoce el derecho al trabajo remunerado cuando se han cumplido algunos prerrequisitos. También se establece que la Asamblea funcionará durante todo el año y tendrá 2 recesos. El departamento de Recursos Humanos de la Asamblea dispone que de preferencia los servidores legislativos utilicen sus vacaciones en el receso del Pleno, es una preferencia no una obligación”.

De la misma manera, manifestó que el receso legislativo para la Asamblea fue en desde el 15 al 30 de agosto del 2018 y en ese periodo solicitó a su equipo de trabajo que no salgan de vacaciones: “Sino me equivoco y he pedido la certificación correspondiente, en el mes de agosto del año pasado, yo pedí a mi despacho que no salgan de vacaciones, esa comunicación fue enviada al departamento de Recursos Humanos”

Esta disposición se habría dado para que el despacho del asambleísta pueda trabajar en una resolución que permita investigar el cobro de diezmos en el interior de la Legislatura: “Como si fuera poco, el periodo de receso se estableció para la Asamblea entre el 15 de agosto y el 30 de agosto del 2018. Un día antes, dispongo a Pablo Santillán que inicie la preparación de una resolución para que se investigue los casos de diezmos, los que fueron receptados entre el 15 al 30 de agosto, esa es la razón por la que está firmando en esos documentos”.

En este sentido, Villamar recalcó que incluso su equipo de asesores trabaja un tiempo mayor del que establece la Ley, pero, sin percibir honorarios adicionales: “Los asambleístas debemos certificar el cumplimiento de 40 horas a la semana del personal que trabaja para nosotros, en el caso de mi despacho, el personal trabaja un poco más de 40 horas, pero no cobran horas extras”.

Para concluir, señaló que el trabajo de un legislador y su equipo no necesariamente se desarrolla en la Asamblea o en la oficina de los asesores, sino que también se efectúa de forma remota: “No necesariamente se trabaja en el Palacio Legislativo o en la oficina de los asesores, porque mucho del trabajo también se hace afuera, requiriendo información o en reuniones informales, pero, por si quieren verificar la información, en los días que se hace referencia en el video se recibieron y se enviaron comunicaciones desde mi despacho”.

(PF)

Fuente: Ecuadorinmediato