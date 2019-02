"No vamos a permitir el cobro de intereses adicionales a la ciudadanía", enfatiza Presidente Moreno

El Gobierno Nacional prometió cumplir con su compromiso de continuar con la reducción de costos financieros "Nuestro compromiso es con el pueblo. Por eso solicité a la Junta Monetaria que dejara sin efecto la Resolución 471. No vamos a permitir el cobro de intereses adicionales a la ciudadanía", fue el pronunciamiento del Presidente de la República, Lenín Moreno, tras la decisión de la Junta de Política de Regulación Monetaria y Financiera de derogar esta resolución, que establecía que el interés sobre los valores pendientes de cancelación ya no se calculen desde la fecha de corte, sino desde la realización del consumo; y disponía además que, si vencido el período de gracia no se cubrieron los valores adeudados, los intereses se cobrarían desde la fecha del consumo hasta el vencimiento del período de gracia; y, los intereses por mora, a partir de la finalización del período de gracia.