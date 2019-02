Raúl Tello y Lourdes Cuesta defienden informe que recomienda sanción administrativa

Mocionó que el Pleno Legislativo no destituya a la asambleísta de CREO El presidente de la Comisión Multipartidista que investigó a Ana Galarza, Raúl Tello, así como Lourdes Cuesta, quien también integró la Comisión, defendió que solo se puede emitir un solo informe, el de mayoría que recomienda una sanción administrativa. Expuso que la denuncia en contra de Galarza es por gestión de cargos públicos, lo que, dijo, no se determinó. Por ello, consideraron que no existe causal de destitución y solo cabe una sanción administrativa por el mal uso de la tarjeta magnética de su asesora.