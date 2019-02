"Este Diego ha seguido fregándome, con Santiago Cuesta, han estado ofreciéndoles plata a los asambleístas", denuncia Ana Galarza

Así se escucha en dos audios de una conversación que la legisladora tuvo con el abogado Felipe Rodríguez En la Asamblea Nacional, hoy, 07 de febrero, se tratará en el Pleno de la Asamblea Nacional si se destituye o no a la legisladora Ana Galarza por presunta gestión de cargos públicos. La parlamentaria denunció, en varios medios de comunicación, que tiene audios que demuestran que habrían personas que estarían presionando, ofreciendo dinero para que se vote por su salida.

En estos audios, que aparentemente Galarza habría subido a sus redes sociales y luego los habría eliminado, están las voces de la legisladora y el abogado Felipe Rodríguez, quien defiende a Fernando Balda.

A continuación la transcripción de ambos audios:

Felipe Rodríguez: Me llamó quien ya se sabe, a reclamar

Ana Galarza: ¿Quién?

FR: El Diego

AG: Ya

FR: Yo no tengo tele, entonces nunca me entero de nada, entonces, me dice, o sea no puedo saber si se ha dado y por eso te quería preguntar qué has tenido una entrevista y que tú dices que tienes chats y grabaciones con un empresario, algo así, no le entendí muy bien lo que me dijo. Me reclamó a mí y me dijo que –si yo fui quien le grabé- y yo le dijo que yo no te he grabado pana-, tú viste que la reunión, ese día yo hice de mediador. Entonces yo le dije: yo no te he grabado y punto-.

AG: claro

FR: Eso, me llamó a decir eso entonces no sé, te llamaba a preguntar, ¿Qué pasó?, porque yo no he visto la entrevista.

AG: Bueno lo que pasa es que este Diego ha seguido fregándome, con el Santiago Cuesta, han estado ofreciéndoles plata a los asambleístas y tengo grabaciones de eso. Osea tengo un montón de cosas.

FR: Ya. Ósea a mí me pareció una cosa rara porque a una semana después de esto me llamo a reclamar que supuestamente yo le había dicho a Juanse Roldán, o le había contado, que habíamos tenido esta reunión. Que él había dicho que controla jueces y ni se cuánto y sé que hubo un problema. Yo lo que le dije es que a Roldán lo vi en octubre del anterior año y que evidentemente no he hablado con nadie

El otro audio que Ana Galarza habría subido y luego eliminó de su conversación con el abogado Felipe Rodríguez

AG: Yo estoy presionando en la Asamblea, yo estoy presionando en la Fiscalía, y estoy moviendo las cosas y eso es lo que está en el audio.

FR: Osea tú le grabaste

AG: Sí

FR: No sacarás mi voz pero…

AG: Tú no hablas, es más tú en el audio al final que esto no tiene que ser algo humillante. Él me quiere fregar, y que pena, porque lo que me está diciendo es que esta presionando acá y acá y lo que está haciendo es tráfico de influencias. (BGV)

Fuente: Twitter/ Ecuadorinmediato

2 El otro audio que Ana GALARZA subió y luego eliminó de su conversación con el pobre y célebre abogado Felipe Rodriguez pic.twitter.com/XG0Usms5qW — Juan Di Maria (@JuanDiMaria5) 7 de febrero de 2019