EL TELÉGRAFO (Quito) Odebrecht buscó el contacto con Alexis Mera desde 2010

Exsecretario jurídico de la Presidencia negó estas acusaciones La Fiscalía General mantiene una indagación previa por los supuestos sobornos que recibió el exsecretario jurídico de la Presidencia. Hay 24 expedientes penales sobre esta red de corrupción.

Alexis Mera prefería un perfil bajo, pero su voz era determinante en el gobierno de Rafael Correa. No se tomaba ninguna decisión jurídica sin su consentimiento. Por eso, no fue extraño que Odebrecht buscara su contacto para asegurarse su retorno y el reinicio de sus operaciones en el país.

El entonces jefe de la empresa en Ecuador, José Conceição Santos, reveló que ese nexo empezó en 2010. A inicios de ese año, el abogado Carlos Pareja Cordero (Capaco), fue a su despacho para ofrecerse como intermediario con el exsecretario jurídico de la Presidencia.

Él le habló de su influencia en el Gobierno, incluso le contó que Mera redactó el decreto ejecutivo que determinó la expulsión de Odebrecht en 2008 y que su apoyo era clave.

Por ese contacto, Santos depositó $1,3 millones en las cuentas de la offshore Dramiston. Los pagos fueron hechos desde agosto de 2010 (un mes antes se oficializó el retorno de Odebrecht) hasta septiembre de 2011.

En octubre de 2011, Odebrecht regresó a la lista de empresas elegibles para tener contratos con el Estado, pese a que tenía conflictos legales por sus obras fallidas.

Santos pensó que tenía un contacto directo en Carondelet y eso informó a su jefe Luiz Mameri, quien era vicepresidente de Odebrecht para América Latina y Angola.

Mameri en su colaboración con la Fiscalía brasileña ratificó la versión de los supuestos pagos a Mera. Además, dijo que meses después se desembolsaron otros $ 4 millones para él. Eso presuntamente ocurrió en el primer trimestre del 2012.

Santos confesó a la Corte Nacional de Justicia que otra vez Carlos Pareja Cordero fue a su oficina para advertirle que debía mantener un buen nexo con Mera. Para entonces, Odebrecht había empezado a operar con normalidad.

En abril de ese año se concretó la construcción de trasvase Daule-Vinces, por $ 190 millones, y la preparación del terreno de la Refinería del Pacífico, por $ 229 millones.

Además, tenía en carpeta la hidroeléctrica Manduriacu, por $ 124 millones. Carlos Pareja le pidió un “peaje” de $ 5 millones, pero terminaron negociando el pago en $ 3,2 millones.

Usaron la misma empresa offshore, con transferencias desde abril de 2012 hasta febrero de 2013. Sin embargo, Santos no pudo asegurar que ese dinero haya terminado en manos de Mera, sino que sospechaba que pudo ir a las cuentas de Pareja Cordero. “Él era una persona muy astuta, entonces no sentía confianza en lo que le indicaba (...) Tenía varias conexiones con cuentas bancarias en el exterior, puede ser incluso que estas cuentas sean del propio Carlos Pareja”, recalcó Santos.

La Fiscalía conocía de estos testimonios desde 2017. En ese año abrió una indagación previa para verificar los datos entregados por los exejecutivos de Odebrecht. Hasta agosto pasado, la Fiscalía tiene 24 procesos penales por la red de corrupción de la brasileña en Ecuador.

La penalista Paulina Araujo lamentó la lentitud de la Fiscalía en el caso. “Fue de conocimiento público que el nombre de Alexis Mera salió en las declaraciones de 2017 y el problema es que no han hecho nada”.

También recordó que cuando se dictó la sentencia al exvicepresidente, Jorge Glas, la Corte Nacional dispuso a la Fiscalía que inicie los procesos por los otros delitos, pero no hay resultados. “¿Ha movido un dedo la Fiscalía? No y no lo va a mover”.

El jurista Aurelio Garófalo también cuestionó a la Fiscalía. “Hemos tenido una justicia manejada por el Ejecutivo. Todo han logrado taparlo y poco a poco se reabre”.

Por eso, pidió a la Fiscalía que tomara acciones urgentes antes de que los implicados evadan la justicia y salgan del país.