CENTRO (Santo Domingo) 40 aún "sobreviven"

Fanny Badillo se siente angustiada. Dice que nada de lo que ella y sus compañeros han hecho ha dado resultados. "No vendemos nada, no sacamos ni para la comida", afirma en un tono molesto. Hace más de un mes ella y otros 200 comerciantes que laboraban en la calle Ambato se reubicaron en un terreno en la urbanización Santa Rosa, en la calle Río Cajones. Ellos tenían la esperanza de que sus ventas mejoraran, pero los resultados no son alentadores.